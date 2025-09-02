Promedio de participación en las últimas elecciones generales es del 57.85%

San Pedro Sula, Honduras

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró que el promedio de votantes en las últimas elecciones en Honduras ha sido del 60%. "El promedio de votantes de las últimas elecciones (generales) ha sido del 60%” (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 37:26 del siguiente video).

Sin embargo, es inexacto. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ahora Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación promedio en las últimas cinco elecciones generales fue de 57.85 %, diferente al 60 % mencionado por Nasralla. LA PRENSA Verifica preguntó a Nasralla sobre su aseveración, pero hasta el momento, no se obtuvo respuesta.

No es el 60%

Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los últimos 20 años, la participación de los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales de 2005 fue de 55,06 %, mientras que en 2009 fue de 49,88 %. En las elecciones de 2013, la participación aumentó a 58,18%, mientras que en 2017 fue de 57,53%. Estos números muestran que la participación histórica ha sido variable y, en varios casos, por debajo del 60% señalado por el candidato. Para las elecciones de 2021, la participación subió a 68.58%, uno de los niveles más altos de los últimos veinte años. Calculando el promedio de participación de las cuatro últimas elecciones (2005, 2009, 2013, 2017 y 2021), se obtiene aproximadamente 57.85%, cifra inferior al 60% afirmado por Nasralla.