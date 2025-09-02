  1. Inicio
Promedio de participación en las últimas elecciones generales es del 57.85%

Inexacto

La información que se aproxima a la exactitud.

Aunque Nasralla aseguró que el promedio de votantes en las últimas elecciones fue del 60 %, los datos oficiales indican que fue de 57.85 %, por lo que su afirmación es inexacta

  • 02 de septiembre de 2025 a las 11:23 -
  • José Quezada
Promedio de participación en las últimas elecciones generales es del 57.85%

El promedio en las últimas cinco elecciones generales fue de 57.85 %, de acuerdo a datos del CNE y el TSE.

Foto: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, aseguró que el promedio de votantes en las últimas elecciones en Honduras ha sido del 60%.

"El promedio de votantes de las últimas elecciones (generales) ha sido del 60%” (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 37:26 del siguiente video).

Sin embargo, es inexacto. Según los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y ahora Consejo Nacional Electoral (CNE), la participación promedio en las últimas cinco elecciones generales fue de 57.85 %, diferente al 60 % mencionado por Nasralla.

LA PRENSA Verifica preguntó a Nasralla sobre su aseveración, pero hasta el momento, no se obtuvo respuesta.

No es el 60%

Según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los últimos 20 años, la participación de los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones generales de 2005 fue de 55,06 %, mientras que en 2009 fue de 49,88 %.

En las elecciones de 2013, la participación aumentó a 58,18%, mientras que en 2017 fue de 57,53%. Estos números muestran que la participación histórica ha sido variable y, en varios casos, por debajo del 60% señalado por el candidato.

Para las elecciones de 2021, la participación subió a 68.58%, uno de los niveles más altos de los últimos veinte años.

Calculando el promedio de participación de las cuatro últimas elecciones (2005, 2009, 2013, 2017 y 2021), se obtiene aproximadamente 57.85%, cifra inferior al 60% afirmado por Nasralla.

En conclusión, la afirmación de Nasralla es inexacta. El promedio de los últimos comicios generales es aproximadamente 57.85%, no 60% como aseveró el candidato presidencial.

