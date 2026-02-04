Aunque Octavio Pineda negó gestiones con diputados, el FHIS canalizó L363 millones en proyectos legislativos

San Pedro Sula, Honduras

Octavio Pineda, exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), aseguró que durante su gestión al frente del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre 2022 y 2023, y posteriormente en la SIT, de 2024 a 2026, no se ejecutaron fondos en coordinación con diputados del Congreso Nacional. “Durante mi gestión en el FHIS (2022-2023) y en la SIT (2024-2026), no ejecutamos fondos con los diputados del Congreso Nacional”, aseveró en una publicación en X.

Sin embargo, en engañosa: registros documentados en un investigación conjunta por la Unidad Investigativa de El Heraldo Plus y LA PRENSA Premium, a partir de datos oficiales proporcionados por el Congreso Nacional, muestran que, al menos en el caso del FHIS, sí hubo gestiones de congresistas hacia proyectos y desembolsos durante 2023 y 2024. Pineda dirigió esta institución hasta el 1 de enero de 2024. En ese periodo, el FHIS canalizó aproximadamente 363 millones de lempiras para proyectos de ayuda social gestionados por diputados, según los registros públicos. Por otro lado, en el caso de la SIT no figuran gestiones similares ni desembolsos asociados a solicitudes de legisladores, de acuerdo con los datos disponibles. LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Pineda sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

Fondos gestionados por el FHIS

Según investigaciones realizada de manera conjunta entre la Unidad Investigativa de El Heraldo Plus y LA PRENSA Premiun, en 2023 —año en que Pineda dirigía el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)— se registraron desembolsos para proyectos promovidos o asociados a diputados del Congreso Nacional, con datos proporcionados por el mismo Poder Legislativo. La investigación documentó que, entre 2023 y 2024, legisladores gestionaron a través del FHIS un monto aproximado de 363 millones de lempiras destinado a ayudas sociales. Esta información contradice la afirmación del exfuncionario, quien aseguró que durante su administración no se ejecutaron fondos junto a congresistas. Aunque Pineda planteó su declaración como una ausencia total de ejecución, los desembolsos reportados evidencian que el FHIS sí canalizó recursos públicos hacia proyectos vinculados a diputados durante el período señalado.

Sin reporte de la SIT