Ley Electoral permite votar en plancha, individual o cruzado a nivel diputados, pero no impone modalidad

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, aseguró públicamente que la Ley Electoral obliga a votar en plancha. "Mis partidarios de Libertad y Refundación, voten en plancha porque así nos lo exige la Ley Electoral", afirmó (desde el minuto 1:30:42 del siguiente video).

Sin embargo, esta afirmación es falsa. La Ley Electoral de Honduras no impone esa modalidad de votación. El voto en plancha es una opción válida, pero no es obligatoria. El marco legal también reconoce el voto individual o cruzado, lo que permite al elector elegir libremente cómo ejercer su derecho al sufragio.

LA PRENSA Verifica consultó a Marco Eliud Girón para obtener una aclaración, pero no recibió respuesta al cierre de este fact-check.



No es una obligación

El artículo 275 de la Ley Electoral, referente a la calificación de papeletas en el nivel electivo de diputados, establece lo siguiente: "Válida es aquella (papeleta) en la cual la cantidad de marcas colocadas por el elector, ya sea individualmente o en línea o raya continua, no exceda el total de candidatos a elegir por el departamento respectivo", establece.