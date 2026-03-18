Ley Electoral establece un recuento total previo antes de repetir elecciones por empate

El artículo 289 de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-35-2021.pdf" target="_blank">Ley Electoral</a> contempla un protocolo específico para los casos de empate en elecciones de cualquier nivel (presidencial, diputados y corporaciones municipales).El precepto establece que cuando se produce un empate en votos, marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la obligación de realizar un recuento total de los votos mediante un escrutinio especial en el nivel electivo donde ocurrió el empate.Este recuento tiene como objetivo verificar la exactitud de los resultados iniciales, detectar posibles errores de conteo, inconsistencias en las actas de votación o irregularidades que podrían haber afectado el resultado.Solo después de esta revisión se puede determinar con certeza si el empate es definitivo y proceder a la repetición del proceso.Si el recuento total confirma que el empate persiste, el CNE está facultado para ordenar la repetición de la elección. Esto implica que la nueva votación no es automática ni inmediata; depende del resultado del escrutinio especial previo, de acuerdo a expertos consultados.