Movilización del Día del Trabajador fue politizada por Libre

TEGUCIGALPA

La movilización del Día Internacional del Trabajador, que tradicionalmente sirve como espacio de reivindicación social y laboral, estuvo marcada este viernes por la fuerte presencia de dirigentes y figuras del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Entre los asistentes destacaron la exprecandidata presidencial Rixi Moncada; el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, el exdiputado Rasel Tomé y Octavio Pineda, exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quienes marcharon junto a simpatizantes del partido portando banderas y consignas políticas.