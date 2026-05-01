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Movilización del Día del Trabajador fue politizada por Libre

Algunos sectores criticaron que la participación de altos dirigentes del Partido Libre desvió el enfoque original de la movilización en Tegucigalpa

Movilización del Día del Trabajador fue politizada por Libre

La presencia del expresidente Manuel Zelaya y de otras figuras de Libre fue repudiada por los trabajadores que asistieron a la movilización del Primero de Mayo en Tegucigalpa.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA
TEGUCIGALPA

La movilización del Día Internacional del Trabajador, que tradicionalmente sirve como espacio de reivindicación social y laboral, estuvo marcada este viernes por la fuerte presencia de dirigentes y figuras del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Entre los asistentes destacaron la exprecandidata presidencial Rixi Moncada; el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, el exdiputado Rasel Tomé y Octavio Pineda, exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), quienes marcharon junto a simpatizantes del partido portando banderas y consignas políticas.

"Fuera políticos", le gritan a Mel Zelaya en movilización del Día del Trabajador en Tegucigalpa

Durante el recorrido por las principales calles de la capital, la presencia de Libre no pasó desapercibida.

Grupos de manifestantes señalaron que la actividad, convocada por sindicatos y organizaciones sociales para exigir mejoras laborales, reducción del costo de vida y mayor atención estatal, terminó siendo utilizada como plataforma política.

Algunos sectores criticaron que la participación de altos dirigentes desvió el enfoque original de la protesta, transformando una jornada de lucha obrera en un escenario de promoción partidaria.

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Redacción La Prensa
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