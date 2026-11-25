San Pedro Sula, Honduras

En el contexto de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal de Honduras, el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que las modificaciones a la legislación fueron aprobadas para declarar terroristas a las personas que participen en manifestaciones. “Hicieron el decreto (reformas al Código Penal) para declarar terroristas a los que hagan manifestaciones”, aseguró Redondo (a partir del minuto 42:35).

Sin embargo, la afirmación es falsa en cuanto al contenido de las reformas. La legislación no establece que una persona sea considerada terrorista por el hecho de manifestarse o protestar. Si bien las modificaciones al Código Penal amplían los supuestos del delito de asociación terrorista e incorporan las restricciones a la libre circulación de personas, bienes o servicios, también exigen otros elementos para que estas conductas puedan constituir ese delito. EH Verifica preguntó a Redondo, pero hasta el cierre de este fact-checking no se obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No lo contempla

El Congreso Nacional aprobó en octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para fortalecer el marco jurídico en el combate contra las asociaciones terroristas, maras y pandillas. Entre las disposiciones modificadas figura el artículo 587 del Código Penal, que regula el delito de asociación terrorista y amplía los supuestos bajo los cuales una agrupación puede ser considerada como tal. En particular, el numeral 5 de este artículo incorpora las restricciones a la libre circulación de personas, bienes o servicios, pero establece condiciones adicionales para que estas acciones puedan enmarcarse en el delito de asociación terrorista. La disposición exige el empleo de medios como la violencia, las amenazas, la intimidación o la coerción con la finalidad de ejercer control territorial, económico o social en favor de una asociación terrorista, sus integrantes u otras personas. Es decir, la restricción de la libre circulación durante una manifestación no es suficiente, por sí sola, para considerar a sus participantes terroristas, ya que deben concurrir los demás elementos establecidos en la legislación penal. Por ejemplo, si un grupo de ciudadanos participa en una protesta pacífica que interrumpe temporalmente la circulación vehicular en una carretera para exigir el cumplimiento de sus derechos, esta circunstancia no convierte automáticamente a sus participantes en integrantes de una asociación terrorista. Por lo tanto, el Decreto 258-2026 no establece que convocar, organizar o participar en manifestaciones pacíficas constituya un delito de asociación terrorista.

Reconocido en la Constitución