Casaña cita el artículo 203 de la Constitución, pero su cargo en Santa Bárbara no tiene respaldo legal

En el caso de Casaña, la <u><a rel="nofollow" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/edgardo-casana-plaza-fantasma-jefatura-santa-barbara-secretaria-educacion-IM29615782">investigación</a></u> de EL HERALDO Plus en conjunto con LA PRENSA Premium documentó que la plaza de jefe de sección departamental no existe formalmente en la estructura de la Secretaría de Educación, y no hay evidencia de que haya ejercido funciones asociadas al puesto.A pesar de que recibió pagos mensuales por más de 50 mil lempiras, no se registró actividad efectiva ni respaldo normativo para esa plaza, lo que la convierte en una "plaza fantasma".Además, el caso de Casaña también incluye otra plaza señalada como director distrital en Francisco Morazán, que igualmente no se encontraba acreditada ni con evidencia de ejercicio funcional, reforzando el patrón de asignación de cargos administrativos remunerados sin cumplimiento de requisitos legales.Casaña afirmó que otros diputados y alcaldes han estado en situaciones similares y que el artículo 203 los ampararía. Sin embargo, no hay evidencia verificable de otros casos idénticos, y la excepción constitucional solo aplica a cargos docentes existentes y ejercidos, no a plazas inexistentes.En conclusión, la afirmación de Casaña combina un fundamento constitucional real —la excepción para funciones docentes— con una generalización sin respaldo y un cargo que no existe formalmente ni se ejerció.Por ello, no hay base legal para considerar que la plaza esté amparada por la Constitución.