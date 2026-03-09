Reglamento condiciona pasaportes diplomáticos al cargo y limita vitalicios a presidentes de los Poderes del Estado

San Pedro Sula, Honduras

El excanciller de Honduras, Enrique Reina, señaló que, desde 1998, el Reglamento de Pasaportes Diplomáticos ya establecía quiénes podían recibir esos pasaportes en el país. Según su explicación, ese marco legal incluía a los presidentes y expresidentes de la República, así como a los diplomáticos de carrera, categoría en la que se encuentran los cancilleres, vicecancilleres y quienes hayan ocupado previamente esos cargos. "Desde antes, en 1998, la ley señalaba quiénes tenían derecho a pasaportes diplomáticos: los presidentes y expresidentes, los diplomáticos de carrera, que son los cancilleres, vicecancilleres y excancilleres y vicecancilleres" (en la siguiente publicación de X).

Pero es una verdad a medias. Aunque la normativa sí contempla que funcionarios como los mencionados por Enrique Reina puedan recibir este tipo de documento debido a la naturaleza de sus funciones de representación internacional del Estado, su declaración omite explicar que el otorgamiento del pasaporte diplomático está vinculado al ejercicio del cargo y no implica que el beneficiario pueda conservarlo de forma permanente. La normativa de 1998, a la que hace alusión Reina, sí contempla casos en los que el pasaporte diplomático tiene carácter vitalicio; sin embargo, este beneficio se limita a quienes han ocupado la presidencia de alguno de los Poderes del Estado. El reglamento que regula los pasaportes diplomáticos también establece que estos pueden ser revocados cuando el funcionario deja su cargo, lo que significa que no todos los exfuncionarios mantienen automáticamente ese documento. Al ser consultado por LA PRENSA Verifica, Reina mantuvo su aseveración inicial, ampliando que “simplemente reglamentamos lo que ha pasado siempre”.

¿Qué dice el reglamento?

El Reglamento de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales aprobado en 1998, normativa a la que hace referencia Reina, establece en su artículo 10 que: “Los Pasaportes Diplomáticos extendidos a los Presidentes o ex-Presidentes de los Poderes del Estado tienen carácter vitalicio”. Esto significa que la permanencia del documento se limita a quienes han ocupado la presidencia de alguno de los poderes del Estado, y no a todos los exfuncionarios del servicio exterior. En ese sentido, aunque Enrique Reina menciona correctamente algunos cargos que pueden acceder a pasaportes diplomáticos, su explicación omite aspectos clave de la normativa: que estos documentos suelen estar vinculados al ejercicio del cargo. En ese sentido, pueden ser revocados cuando los funcionarios cesan en sus funciones y que el carácter vitalicio solo está previsto para un grupo reducido de autoridades.

Hay excepciones