Declarar resultados basados en el escrutinio general es legal, incluso si algunas actas aún están en escrutinio especial

San Pedro Sula, Honduras

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que es ilegal emitir una declaratoria oficial de resultados sin haber concluido previamente el procedimiento establecido en el artículo 283 de la Ley Electoral, el cual, según él, exige que todas las actas sean procesadas antes de formalizar los resultados. "Es ilegal hacer una declaratoria sin haber finalizado lo que manda el artículo 283 (de la Ley Electoral) (...) que exige que todas las actas sean procesadas para poder hacer una declaratoria" (sus declaraciones se pueden escuchar a partir del minuto 16:11 del siguiente video).

Pero su afirmación es engañosa. El artículo 283 exige el escrutinio general y faculta al CNE a verificar la totalidad de las actas antes de declarar las elecciones como asevera Ochoa, pero no prohíbe ni invalida realizar la declaratoria mientras haya actas pendientes.

Por lo tanto, es incorrecto afirmar que la declaratoria sea ilegal. Si se emite con actas pendientes y luego se demuestra que estas alteraban el resultado, la vía legal es la impugnación, como señalan los expertos.

LA PRENSA Verifica preguntó a Ochoa sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Es legal

El artículo 283 define que el escrutinio general consiste en analizar, verificar y sumar los resultados contenidos en el acta de cierre de cada Junta Receptora de Votos, es decir, trabajar con las actas como documentos oficiales de resultado. También fija una regla: si hay inconsistencias entre el acta de cierre y las certificaciones de resultados, prevalece lo consignado en la mayoría de las certificaciones entregadas a partidos o candidaturas. El objetivo del escrutinio general es obtener el resultado oficial de la elección a partir de las actas como documentos legales. El escrutinio general es la base para emitir la declaratoria de resultados. Por su parte, las inconsistencias no anulan el escrutinio general, sino que activan mecanismos de revisión o escrutinio especial para corregir esos casos específicos. En ninguna parte del artículo indica que el 100 % de las actas deban estar revisadas sin excepción para poder declarar resultados. Lo que sí hace es facultar al Consejo Nacional Electoral a verificar escrutinios “cuando lo estime conveniente” antes de emitir la declaratoria final. La ley contempla la posibilidad de que algunas actas estén bajo escrutinio especial, pero mientras estas no cambien el resultado final, la declaratoria es válida y legal. La existencia de actas pendientes no invalida automáticamente la declaración de resultados. Si luego se demuestra que las actas pendientes sí alteran el resultado, la ley establece mecanismos de impugnación y revisión, no la nulidad automática de la declaratoria inicial. Es decir, hay un proceso legal para corregir irregularidades sin que la declaratoria emitida sea considerada ilegal desde el inicio. De acuerdo al artículo 284 de la Ley Electoral, la declaratoria general de las elecciones se deben dar 30 días después de desarrollar el proceso, es decir, que el plazo es el 30 de noviembre del 2025.

Expertos lo confirman