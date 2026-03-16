Chinos con pasaporte diplomático o de servicio pueden entrar a Honduras sin visa hasta por 90 días con autorización

San Pedro Sula, Honduras

Wilson Paz, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), aseguró que un ciudadano de nacionalidad china con pasaporte oficial, diplomático o de servicios puede ingresar a Honduras sin necesidad de una visa consular. "Un ciudadano chino con pasaporte oficial, diplomático o de servicios, puede ingresar (a Honduras) sin necesidad de visa consular" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el 14:29 del siguiente video).

No obstante, es una verdad a medias porque omite contexto. Es cierto que los ciudadanos chinos con pasaportes diplomáticos, de servicio o de asuntos públicos pueden ingresar al país sin visa consular para fines oficiales o de servicio. Sin embargo, esta exención aplica solo por un período máximo de 30 días desde la fecha de entrada. Para estancias más largas o actividades distintas a las oficiales, como ser trabajo o razones humanitarias, los extranjeros deben tramitar una Autorización de Ingreso sin Visa, un permiso otorgado por el INM que permite la entrada temporal al país hasta por 90 días. Este período es prorrogable por 30 días adicionales, siempre que el motivo del viaje esté contemplado en el Reglamento sobre el Régimen Especial para la Autorización de Ingreso Sin Visa. Contactado por LA PRENSA Verifica, Paz aclaró que “todo ciudadano que ingrese a Honduras está obligado a cuando pasen los 90 días establecidos por la Ley de Migración”.

Acuerdo bilateral de 2023

El Acuerdo Ejecutivo 09‑DGAJTC‑2023 , firmado entre Honduras y la República Popular China, establece que los ciudadanos chinos con pasaportes diplomáticos, de servicio o de asuntos públicos pueden ingresar a Honduras sin necesidad de visa consular para fines oficiales o diplomáticos y de servicios. Esto significa que la afirmación de Paz es correcta en términos generales, pero requiere matices importantes. Los ciudadanos de nacionalidad china que ingresan al país con pasaporte ordinario deben tramitar previamente una visa consular. Esta medida aplica para viajes de turismo, negocios o cualquier actividad que no esté cubierta por convenios especiales. Por tanto, la exención de visa consular no es universal para todos los ciudadanos chinos.

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