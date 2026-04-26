Hondureño embarazó a menor en Luisiana y se enfrenta a 99 años de cárcel

Luisiana, Estados Unidos.

El acusado, identificado como José López Montoya , admitió los hechos tras un proceso judicial en el que inicialmente enfrentaba cargos más graves, según reportes de medios locales y autoridades federales.

Un hombre de origen hondureño, de 41 años, se declaró culpable en un tribunal de Luisiana, Estados Unidos, por delitos vinculados al abuso sexual de una menor de 12 años, quien además resultó embarazada.

De acuerdo con la información divulgada, el hombre ejercía como tutor legal de la víctima y habría cometido abusos de forma reiterada durante aproximadamente dos años. La menor dio a luz en julio de 2024, y el propio imputado reconoció ser el padre del niño.

El caso fue retomado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que confirmó que López-Montoya ingresó a Estados Unidos en 2011 sin estatus migratorio regular.

«Una vez más, los medios de comunicación encubren a un inmigrante ilegal con antecedentes penales. Este depravado se declaró culpable de incesto. Violó y embarazó a su pariente de 12 años. El ICE está colaborando con nuestros socios de Luisiana para garantizar que este monstruo no vuelva a estar suelto en las comunidades estadounidenses», indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, la institución reiteró que el acusado ya se encuentra bajo custodia migratoria, mientras se desarrollan las etapas finales del proceso judicial.