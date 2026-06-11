Fue testigo en juicio de JOH: presentan requerimiento contra exoficial Mario Mejía Vargas

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), presentó este jueves un requerimiento fiscal ante un Juzgado con Jurisdicción Nacional en contra del exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, a quien señala como supuesto responsable del delito de lavado de activos. Según la información proporcionada por el ente acusador, las investigaciones fueron dirigidas por fiscales de la Fescco en coordinación con equipos técnicos especializados, logrando establecer que el imputado no pudo justificar el origen lícito de más de 5.4 millones de lempiras.

De acuerdo con el expediente, el monto asciende exactamente a cinco millones 492 mil 836 lempiras, recursos que presuntamente habrían sido obtenidos mediante actividades vinculadas al crimen organizado. El Ministerio Público detalló que Mario Guillermo Mejía Vargas actualmente cumple una condena en Estados Unidos, luego de haber sido declarado culpable por delitos relacionados con el narcotráfico. Las investigaciones desarrolladas en ese país determinaron su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, situación que derivó en su procesamiento y posterior condena. Asimismo, las autoridades hondureñas indicaron que durante procesos judiciales celebrados en territorio estadounidense, el exoficial admitió haber participado en planes criminales dirigidos contra el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González.

El Ministerio Público señaló que este antecedente forma parte de los elementos que reflejan los presuntos vínculos del imputado con organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, las cuales continúan siendo objeto de investigación. Las pesquisas financieras y patrimoniales efectuadas por los fiscales permitieron sustentar la presentación del requerimiento fiscal, con el propósito de que los bienes y recursos de supuesto origen ilícito sean perseguidos conforme a lo establecido en la legislación nacional. A través de esta acción penal, la Fescco busca fortalecer el combate contra las estructuras del crimen organizado y sus fuentes de financiamiento, enfocando sus esfuerzos en quienes obtienen beneficios económicos derivados de actividades ilegales. El ente acusador reiteró que continuará impulsando medidas contundentes para desarticular organizaciones criminales y combatir los delitos relacionados con el lavado de activos en el país.

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