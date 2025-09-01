52 países han ratificado el Tercer Protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño

San Pedro Sula, Honduras
Yahvé Sabillón, diputado del Partido Liberal, aseguró que el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ha sido aprobado en 32 países.
"Ese protocolo de la niñez (...) solo 32 países ha sido aprobado" (se puede escuchar desde el minuto 32:58 del siguiente video).
Sin embargo, es falso. Son 52 países los que han ratificado (o aprobado) el Tercer Protocolo Facultativo, de acuerdo con datos de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (UNTC).
LA PRENSA Verifica preguntó a Sabillón por su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.
Son 52 países
El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, también conocido como Protocolo de comunicaciones, ha sido ratificado (o aprobado) por un total de 52 países en todo el mundo, de acuerdo a datos de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (UNTC).
Otros 131 países no han tomado ninguna acción para adherirse, de acuerdo a cifras oficiales.
El protocolo fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2011 y entró en vigor en 2014, constituyéndose en un paso adicional dentro del marco internacional de protección de la niñez. Hasta agosto de 2025, los registros mostraban 52 ratificaciones.
Este instrumento internacional permite que niñas, niños y adolescentes, de manera individual o colectiva, puedan presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas cuando se consideren vulnerados sus derechos y no encuentren respuesta efectiva en sus Estados.
La adhesión a este protocolo es de carácter voluntario, por lo que no todos los Estados que forman parte de la Convención sobre los Derechos del Niño lo han aceptado.
El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño no requiere que se cree una ley nueva en Honduras; basta con ratificarlo.
Esto significa que, aunque el país ya firmó el protocolo, la ratificación mediante el Congreso Nacional es el paso formal que le da efecto legal interno. Sin la aprobación del Congreso, el protocolo no puede aplicarse dentro del país.
En conclusión, la afirmación del diputado Yahvé Sabillón es falsa. El Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño no ha sido aprobado en 32 países, sino en 52, según cifras oficiales.