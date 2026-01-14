¿Los presidentes de la República y del Congreso deben ser del mismo partido?

San Pedro Sula, Honduras

Con el cambio de gobierno y la inminente elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, diputados electos del Partido Nacional han planteado que, al haber resultado electo Nasry Asfura como presidente de la República, la presidencia del Legislativo debería recaer también en un miembro de esa fuerza política. Según afirman, esta medida permitiría “garantizar la gobernabilidad”. Asfura ha manifestado públicamente su respaldo a Tomás Zambrano como candidato del Partido Nacional para liderar la Junta Directiva del Congreso, y destacó que esta propuesta no responde a una decisión personal, sino a un consenso dentro de la bancada. El marco jurídico vigente —establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral— está diseñado para permitir la distribución del poder entre distintas fuerzas políticas, promoviendo la alternancia democrática y evitando la concentración institucional. Analistas consultados señalan que esta dinámica no responde a una regla electoral, sino a una decisión del electorado, y forma parte del funcionamiento natural de los sistemas democráticos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A continuación, LA PRENSA Verifica explica si la normativa hondureña establece que el presidente del Congreso Nacional debe pertenecer al mismo partido político que el presidente de la República:

No debe ser del mismo partido

Aunque este planteamiento suele aparecer en discursos de campaña y análisis políticos, la respuesta jurídica es clara: ni la Constitución de la República ni la Ley Electoral establecen que el Poder Ejecutivo y el Legislativo deban ser controlados por una misma fuerza partidaria. La Constitución de Honduras establece un modelo de separación de poderes. El artículo 4 dispone que la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa, y que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial son complementarios e independientes, sin subordinación entre sí. Este principio busca evitar la concentración del poder en un solo grupo político y, al mismo tiempo, garantiza que la alternancia democrática no dependa de acuerdos partidarios, sino de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El presidente de la República es elegido mediante voto popular directo, conforme al artículo 236. Además, el artículo 239 establece que para ejercer la titularidad del Ejecutivo solo se requieren requisitos personales: ser hondureño por nacimiento, mayor de 30 años, estar en pleno goce de los derechos ciudadanos y pertenecer al estado seglar. En ningún apartado se condiciona su elección a la afinidad política con el Congreso Nacional. De forma similar, los diputados son electos por voto popular en representación de los departamentos, según el artículo 189, sin vinculación con el resultado presidencial. La Ley Electoral refuerza esta estructura institucional al establecer procesos separados para elegir al presidente y a los diputados, mediante papeletas distintas y resultados independientes. Tampoco obliga al voto en plancha. Este diseño permite a los votantes distribuir el poder entre distintas fuerzas políticas, lo que, según expertos, fortalece la alternancia y evita que un solo partido controle simultáneamente los principales órganos del Estado. Analistas que defienden la separación de poderes argumentan que esta distribución funciona como un contrapeso democrático y asegura una mayor rendición de cuentas en el ejercicio del poder.

Una práctica