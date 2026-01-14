La DNVT no ha ordenado que los peatones también usen chaleco reflectante en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que afirma que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha ordenado que los peatones deben portar chalecos con cintas reflectantes en zonas con poca iluminación. Según la publicación, quienes no cumplan esta supuesta disposición serían detenidos por 24 horas y obligados a realizar trabajo comunitario. Sin embargo, esta información es falsa. José Adonay Hernández, comisionado de la DNVT, aclaró a EH Verifica que la institución no ha emitido ninguna disposición ni resolución dirigida a los peatones sobre el uso obligatorio de chalecos con cintas reflectantes, ni se han establecido sanciones como detención o trabajo social para quienes incumplan con esa supuesta medida. “La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informa, aun los ciudadanos que anden a pie en zonas de poca iluminación o donde no haya energía deben usar el chaleco con cintas reflectivas tambien para evitar accidentes si no seran detenidos 24 horas y harán trabajo social”, se lee literalmente en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 11 de enero.

Desde el 7 de enero de 2026, la DNVT puso en vigencia una disposición que obliga a todos los motociclistas y sus acompañantes a portar un chaleco reflectivo al circular por las vías públicas del país. La medida busca mejorar la visibilidad de los conductores de motocicletas, especialmente en condiciones de poca luz, y así reducir los accidentes de tránsito. El uso del chaleco reflectivo como requisito de seguridad está contemplado en el artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito. Este establece que tanto conductores como acompañantes deben portar vestimenta o implementos que garanticen su visibilidad. Esta disposición fue incluida en el decreto legislativo 30-2015, aprobado en ese mismo año.

No existe tal medida