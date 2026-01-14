La DNVT no ha ordenado que los peatones también usen chaleco reflectante en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que afirma que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ha ordenado que los peatones deben portar chalecos con cintas reflectantes en zonas con poca iluminación. Según la publicación, quienes no cumplan esta supuesta disposición serían detenidos por 24 horas y obligados a realizar trabajo comunitario.
Sin embargo, esta información es falsa. José Adonay Hernández, comisionado de la DNVT, aclaró a EH Verifica que la institución no ha emitido ninguna disposición ni resolución dirigida a los peatones sobre el uso obligatorio de chalecos con cintas reflectantes, ni se han establecido sanciones como detención o trabajo social para quienes incumplan con esa supuesta medida.
“La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informa, aun los ciudadanos que anden a pie en zonas de poca iluminación o donde no haya energía deben usar el chaleco con cintas reflectivas tambien para evitar accidentes si no seran detenidos 24 horas y harán trabajo social”, se lee literalmente en una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 11 de enero.
Desde el 7 de enero de 2026, la DNVT puso en vigencia una disposición que obliga a todos los motociclistas y sus acompañantes a portar un chaleco reflectivo al circular por las vías públicas del país.
La medida busca mejorar la visibilidad de los conductores de motocicletas, especialmente en condiciones de poca luz, y así reducir los accidentes de tránsito.
El uso del chaleco reflectivo como requisito de seguridad está contemplado en el artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito. Este establece que tanto conductores como acompañantes deben portar vestimenta o implementos que garanticen su visibilidad.
Esta disposición fue incluida en el decreto legislativo 30-2015, aprobado en ese mismo año.
No existe tal medida
Una revisión de los comunicados oficiales de la DNVT y de la normativa de tránsito vigente no arroja ninguna resolución que obligue a los peatones a utilizar chalecos reflectores ni que establezca sanciones como detención o trabajo comunitario por no hacerlo.
Tampoco se encontró en el decreto 30-2015 —que contiene disposiciones sobre medidas de seguridad vial— alguna mención que implique dicha obligación para los peatones.
La medida del uso de chalecos reflectores aplica exclusivamente a motociclistas y sus acompañantes, no a peatones. Las sanciones que se mencionan en publicaciones virales no corresponden a ninguna disposición legal vigente.
El numeral 28 del artículo 99 establece: “Es de carácter obligatorio el uso de banda reflectora o cualquier otro distintivo de color anaranjado, rojo o blanco, para los conductores y pasajeros de vehículos motorizados en dos (2) o tres (3) ruedas con motor fijo o agregado como ser: motocicletas, motonetas, bicimotos, asimismo las bicicletas y otros similares a las anteriores. La banda reflectiva debe estar adherida a un arnés o chaleco”.
Consultado por EH Verifica, el comisionado de la DNVT, José Adonay Hernández, desmintió la información que circula en redes sociales y enfatizó que la normativa es clara:
“La medida es exclusiva para motocicletas, no para peatones. Esos son inventos de las redes sociales para tergiversar la información. Ahí está la ley”, sostuvo.
En conclusión, la obligación del uso de chalecos reflectores es exclusiva para conductores y pasajeros de motocicletas u otros vehículos de dos o tres ruedas, según el artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito. La información que circula sobre peatones es falsa y no tiene sustento legal.