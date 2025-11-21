LA PRENSA Verifica capacita a estudiantes de Periodismo UJCV en verificación digital

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, estudiantes de Periodismo de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) participaron en un taller de verificación digital, desarrollado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica el 21 de noviembre de 2025.

La jornada formó parte del programa de educación mediática, en alianza con esta casa de estudios.

La capacitación se llevó a cabo en el auditorio 3 del campus universitario de Tegucigalpa, y fue dirigida por Carlos Girón, editor de ambas plataformas de verificación y docente de la UJCV.

En la dinámica pedagógica también enseñaron José Quezada, coeditor de las unidades de fact-checking, y Paola Ávila, encargada de la educación mediática.

La jornada contó con la presencia de la decana Graciela Guillén y de la coordinadora de la carrera de Periodismo, Ivonne Ardón, quien también es comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Durante el taller, los estudiantes aprendieron herramientas clave para el combate a la desinformación electoral.

Entre los procesos enseñados se incluyó el uso de búsqueda inversa de imágenes y videos, tanto con herramientas básicas como Google Imágenes, como con plataformas especializadas como Invid We Verify, que permiten rastrear el origen de los contenidos visuales.

También se abordaron técnicas para identificar deepfakes y contenidos manipulados, mediante el análisis de expresiones faciales, movimientos irregulares y metadatos.

Asimismo, se enseñaron métodos para verificar dominios y sitios web sospechosos, utilizando registros en Who.is, una herramienta que proporciona información de los sitios web.

“Capacitar a los futuros periodistas en estos procesos es crucial, sobre todo en contextos electorales donde la desinformación circula con rapidez”, señaló Ardón.

“La verificación es una herramienta de transparencia que fortalece la democracia”, agregó.

Los estudiantes calificaron la jornada como una experiencia formativa fundamental.

“Aprendimos a ir más allá del contenido superficial y a cuestionar lo que vemos. Verificar es ya parte de nuestra ética profesional”, dijo uno de los alumnos.

Con este tipo de iniciativas, LA PRENSA Verifica y EH Verifica reafirma su compromiso con la formación de un periodismo responsable y con el desarrollo de competencias digitales ante los retos de la era de la información.