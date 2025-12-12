Cossette López no afirmó haber estado casada con JOH: entrevista fue editada

San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en Facebook muestra una entrevista de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. La descripción de la publicación asegura que estuvo casada con el exmandatario (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández, afirmando además que “siempre serán una familia”. Pero es falso. El clip viral recorta y une fragmentos de una entrevista realizada en septiembre de 2024 para modificar el contexto de sus declaraciones. “Cossette López : no somos un matrimonio pero si somos una familia. Con razón a cossette le conviene imponer a nasry azfura para que le traiga al narcotraficante de Joh a honduras”, dice textualmente el texto sobrepuesto en el video de un minuto con 17 segundos, publicado en Facebook desde el 10 de diciembre de 2025, compartido cientos de veces.

Cossette López Osorio representa al Partido Nacional en el CNE desde 2024. En ese cargo presidió las elecciones primarias del 9 de marzo del 2025. Para los comicios generales participa como consejera vocal en la conducción del proceso electoral y en la declaratoria de los resultados oficiales de los comicios que se desarrollaron el domingo 30 de noviembre del presente año. Durante su periodo como consejera presidenta del órgano electoral, fue señalada por retrasos en la distribución del material electoral en los comicios primarios, particularmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula, departamento de Cortés. En el contexto de estas elecciones, el Ministerio Público presentó audios como supuestas pruebas en las que supuestamente se escucha a López, junto con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y un militar, planeando acciones para alterar el proceso electoral.

Entrevista editada

Una búsqueda inversa utilizando un fotograma clave permitió localizar la grabación original: se trata de una intervención de 15 minutos en el programa "Llegaron las Mujeres", de Televicentro, emitida el 20 de septiembre de 2024.