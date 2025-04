No, la piel no se acostumbra al sol: los riesgos de creer en el “callo solar”

San Pedro Sula, Honduras

Con la llegada de Semana Santa, millones de personas se movilizan hacia destinos turísticos para descansar, disfrutar del aire libre y, en muchos casos, tomar sol.

Las redes sociales no tardan en amplificar mensajes que, aunque populares, carecen de respaldo científico. Uno de ellos es la creencia del “callo solar”: la idea de que, con exposiciones progresivas, la piel puede endurecerse y volverse inmune al daño del sol. Nada más lejos de la realidad.

"Callo solar, así como resistencia al sol, no, no existe. Uno se broncea como en repuesta al sol, como un método de defensa de la piel al sol", explicó la dermatóloga Diana Blandón.

"En el bronceado uno se va poniendo más oscuro, pero en realidad no es resistencia, solo se está oscureciendo y envejeciendo en todo. Así que no, uno no logra resistencia", advirtió.