LA PRENSA Verifica alfabetizó a casi 400 personas en 2025 para enfrentar la desinformación

San Pedro Sula, Honduras
LA PRENSA Verifica y EH Verifica alfabetizaron a casi 400 personas en Honduras durante 2025 a través de conversatorios y talleres centrados en el combate a la desinformación, especialmente en contextos electorales y digitales.
La iniciativa, impulsada desde el programa de educación mediática de EL HERALDO y LA PRENSA, se desarrolló a lo largo del año en varias universidades del país y reunió a públicos diversos, desde estudiantes hasta tomadores de decisiones.
Durante el año se realizaron al menos seis conversatorios y dos talleres especializados para periodistas. El primero tuvo lugar en enero en la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), en Tegucigalpa, marcando el inicio de una agenda formativa que se extendió hasta después de las elecciones.
En mayo, la iniciativa llegó a la Universidad de San Pedro Sula (USAP), y posteriormente a Unitec, también en San Pedro Sula.
Más adelante, se desarrolló un nuevo conversatorio en la Universidad José Cecilio del Valle en la capital.
En paralelo, se impartieron dos talleres dirigidos a periodistas sobre técnicas de verificación de información en el contexto electoral.
Uno se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otro en la Universidad José Cecilio del Valle, ambos enfocados en fortalecer capacidades para verificar contenidos en tiempo real, en un escenario marcado por la sobreabundancia de información y narrativas falsas.
Tras el proceso electoral, el ciclo se cerró con un conversatorio en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, donde se analizaron las lecciones aprendidas y los desafíos persistentes frente a la desinformación.
De la fenomenología a la acción contra la desinformación
Los encuentros abordaron al menos cinco tópicos comunes: la desinformación electoral, el uso de deepfakes —contenidos falsos creados con inteligencia artificial—, la pedagogía electoral, el funcionamiento de la desinformación como fenómeno social y las estrategias para enfrentarla de manera práctica.
Los asistentes no solo conocieron cómo operan estas dinámicas, sino que analizaron ejemplos reales y aprendieron herramientas para contrarrestarlas y evitar ser víctimas de contenidos engañosos.
Entre los participantes hubo líderes comunitarios, académicos, periodistas, docentes, estudiantes, analistas, ejecutivos, empresarios y tomadores de decisiones, lo que amplió el impacto de la iniciativa más allá del ámbito académico.
Según los organizadores, estos espacios representan experiencias inéditas en Honduras, al integrar educación mediática, verificación de datos y análisis electoral en un mismo programa.
La relevancia del tema quedó subrayada por el Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, publicado en enero de este año, que sitúa a la desinformación como uno de los principales problemas a escala mundial.
En ese contexto, universidades como la José Cecilio del Valle y la UTH ya han comenzado a implementar estos modelos de educación mediática.
El programa consolidó la robustez de LA PRENSA Verifica y EH Verifica como referentes en la verificación de información en Honduras, Centroamérica y el Caribe, y dejó instalada una base formativa clave para enfrentar la desinformación en el país.