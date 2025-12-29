LA PRENSA Verifica alfabetizó a casi 400 personas en 2025 para enfrentar la desinformación

San Pedro Sula, Honduras

LA PRENSA Verifica y EH Verifica alfabetizaron a casi 400 personas en Honduras durante 2025 a través de conversatorios y talleres centrados en el combate a la desinformación, especialmente en contextos electorales y digitales.

La iniciativa, impulsada desde el programa de educación mediática de EL HERALDO y LA PRENSA, se desarrolló a lo largo del año en varias universidades del país y reunió a públicos diversos, desde estudiantes hasta tomadores de decisiones.

Durante el año se realizaron al menos seis conversatorios y dos talleres especializados para periodistas. El primero tuvo lugar en enero en la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), en Tegucigalpa, marcando el inicio de una agenda formativa que se extendió hasta después de las elecciones.

En mayo, la iniciativa llegó a la Universidad de San Pedro Sula (USAP), y posteriormente a Unitec, también en San Pedro Sula.

Más adelante, se desarrolló un nuevo conversatorio en la Universidad José Cecilio del Valle en la capital.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En paralelo, se impartieron dos talleres dirigidos a periodistas sobre técnicas de verificación de información en el contexto electoral.

Uno se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otro en la Universidad José Cecilio del Valle, ambos enfocados en fortalecer capacidades para verificar contenidos en tiempo real, en un escenario marcado por la sobreabundancia de información y narrativas falsas.

Tras el proceso electoral, el ciclo se cerró con un conversatorio en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, donde se analizaron las lecciones aprendidas y los desafíos persistentes frente a la desinformación.