No hay evidencia de índice que ubique a la Policía de Honduras como la más corrupta: fuente no confiable

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que presenta una lista de los 15 países con las policías más corruptas, difundida por Powerful Countries, una página de Facebook que se autodefine como “creador digital”.
Según la publicación, y con base en un supuesto “Índice de Percepción de la Corrupción Policial” calificado en una escala del 1 al 10, Honduras encabeza el listado con una puntuación de 8.32.
La publicación, compartida el 21 de julio de 2025, plantea la pregunta: "¿Qué tan grave es el problema de la corrupción policial en el país donde vives?". Según la página, esa fue la consulta realizada a personas de cada nación incluida.
Sin embargo, el contenido viral no especifica cuántos países fueron evaluados ni cuántas personas participaron por país. Solo menciona que fueron “cientas”, sin cifras concretas ni detalles metodológicos, lo que plantea dudas sobre su validez.
La Policía Nacional de Honduras desmintió los datos en sus redes sociales luego de que medios de comunicación los replicaran.
A continuación, LA PRENSA Verifica explica lo que encontró:
Origen de los datos
Una búsqueda inversa del logo de Powerful Countries permitió localizar su perfil de Instagram con el mismo usuario (@powerfulcountries), cuya descripción dice: “¿Te gustan los mapas, la geopolítica y los memes relacionados? ¡Si es así, estás en el lugar correcto!”.
Su página de Facebook fue creada el 19 de junio de 2024 y tiene apenas 64 seguidores, mientras que su cuenta de Instagram, activa desde el 18 de agosto de 2018, cuenta con 133,000 seguidores.
En la publicación sobre corrupción policial, la página cita como fuente un “Índice de Percepción de la Corrupción Policial”.
Una búsqueda en Google con ese nombre llevó a una publicación en Index Mundi, un portal que recopila y presenta datos estadísticos.
Según Index Mundi, el índice mide el nivel de corrupción policial en un país según la percepción de sus ciudadanos. La data coincide con la compartida por Powerful Countries.
Los primeros 15 lugares en el listado son: Honduras (8.32), Paraguay (8.08), Venezuela (8.5), Uganda (8.5), Guatemala (8.00), Ucrania (7.98), México (7.97), Tanzania (7.92), República Dominicana (7.91), Kenia (7.88), Camerún (7.84), Nigeria (7.83), Pakistán (7.81), Jamaica (7.72) y Sudáfrica (7.71).
¿Es confiable?
Aunque el índice figura en Index Mundi, la página no indica la fecha exacta de la recopilación, lo que impide saber si los datos son recientes o antiguos. Según el pie de página del sitio, su última actualización fue en 2021.
Además, una revisión de las redes sociales de Index Mundi muestra que no hay actividad reciente: su última publicación en X (3,460 seguidores) es del 6 de enero de 2025 y en Facebook (5,000 seguidores) no publican desde el 22 de septiembre de 2021.
Esta ausencia de actualización, sumada a la falta de información metodológica y de respaldo institucional, debilita la confiabilidad del dato viral.
Otros estudios, como los publicados por Statista, han medido la percepción de corrupción policial en Honduras entre 2012 y 2024 usando una escala del 0 al 100, donde 0 representa la percepción más alta de corrupción y 100 la más baja.
Sin embargo, EH Verifica no encontró ninguna investigación reciente ni confiable que incluya a Honduras en un índice global de percepción de corrupción policial.
En conclusión, no existen pruebas que respalden el “índice” difundido por Powerful Countries que coloca a Honduras como el país con mayor percepción de corrupción policial. La información carece de fecha verificable, metodología clara y respaldo de una fuente confiable.