Datos y contexto del diálogo de los candidatos presidenciales en la UNAH

San Pedro Sula, Honduras

En el marco de las elecciones generales de 2025, 4 de los 5 candidatos presidenciales participaron en un diálogo convocado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con el objetivo de presentar propuestas y debatir sobre los principales desafíos del país. Durante el evento se abordaron temas como economía, educación, seguridad, infraestructura, migración, transparencia y lucha contra la corrupción. EH Verifica sometió a análisis un total de 26 afirmaciones realizadas por los aspirantes. Resultado: 9 declaraciones resultaron verdaderas, 4 fueron falsas, 5 inexactas, 1 se clasificó como verdad a medias, 3 como engañosas y 4 carecían de evidencia suficiente para ser verificadas. A continuación, el resumen por candidato.

Mario Rivera

“Estoy ahora como candidato de la Democracia Cristiana, un partido que se arropa bajo los ideales del socialcristianismo”

Verdadero. La Democracia Cristiana se sustenta en ideales centristas y socialcristianos. Sus principios se inspiran en la Doctrina Social de la Iglesia, adaptados al contexto político y social de Honduras.

“40,000 hondureños, más o menos, fueron a El Salvador ahora en el Feriado (Morazánico)”

Un total de 30,678 hondureños viajaron a El Salvador en el feriado, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Soy el único candidato que propuse que nombrásemos a Gabriela Castellanos como la CICIH catracha”

Verdadero. Rivera propuso a la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, como titular de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) denominada “CICIH Catracha”.

“En esta elección solo hay un candidato nuevo”

Falso. Mario Rivera, de la Democracia Cristiana (DC) y Rixi Moncada son los candidatos presidenciales nuevos para las elecciones generales de 2025.

“Los países con mayor libertad económica son los países que tienen más crecimiento”

Verdadero. La evidencia comparada sugiere que mayores niveles de libertad económica se asocian con crecimiento más sostenido, mayores ingresos per cápita y mejores indicadores de bienestar. Informes como Economic Freedom of the World 2023 (Fraser Institute) y el Índice de Libertad Económica 2024 (Heritage Foundation) destacan que economías más abiertas y con marcos regulatorios eficientes tienden a ser más prósperas. Organismos como el Banco Mundial y el FMI subrayan además la importancia de la calidad institucional y la estabilidad macroeconómica.

“Un programa de merienda infantil en dos horarios que se cumpla, porque hoy no se cumple en este gobierno”

Verdad a medias. En Intibucá los estudiantes reciben merienda y almuerzo con apoyo de Estados Unidos, pero ello no implica que el programa nacional contemple por norma dos entregas diarias. El cumplimiento de dos tiempos de alimentación se sostiene por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) mediante Catholic Relief Services (CRS) a través del Programa Internacional McGovern-Dole (MGD), activo en Honduras desde 2013 y focalizado en 1,040 escuelas públicas de 17 municipios de Intibucá.

“¿De cuánto es el presupuesto que viene ahora? 490,000 millones. ¿De cuánto es la partida confidencial? 500 millones de dólares”

Falso. El presupuesto para el año fiscal 2026 aprobado en Consejo de Ministros fue de 469,249 millones de lempiras, y la partida confidencial asciende a 5,774.3 millones de lempiras.

“Por eso tenemos 15% de nuestros compatriotas en Estados Unidos”

Inexacto. Con una población total aproximada de 10.659 millones, y alrededor de 1.1 millones de hondureños residiendo en Estados Unidos (Pew Research Center y censo estadounidense), el porcentaje ronda el 10.5%.

Nelson Ávila

“Honduras es de los países más desiguales en la región más desigual del mundo. La región más desigual es América Latina y Honduras junto con Brasil son las regiones más desiguales”

Engañoso. América Latina es la región más desigual del mundo; sin embargo, según el coeficiente de Ginih del Banco Mundial, los países más desiguales son Colombia, Brasil, Panamá y Guatemala, y Honduras aparece en quinto lugar.

“Las remesas en Honduras representan casi el 29% del producto interno bruto”

Inexacto. Honduras recibió 9,080.2 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre de 2025, un 26.2% más que en el mismo período de 2024, según el Banco Central de Honduras (BCH). La proporción exacta sobre el PIB requiere el cierre anual; “casi 29%” sobregeneraliza con datos parciales.

“Sobre el TPS son aproximadamente 60,000–70,000 personas afectadas”

La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) impactaría alrededor de 72,000 hondureños que residen en EE. UU. desde 1999.

“El derecho a tiempo parcial está definido también en la Ley del Trabajo”

El Código de Trabajo de Honduras (arículo 5) permite contratos por tiempo completo o parcial, siempre que exista acuerdo entre las partes.

Nasry Asfura

“Si nosotros nos enfocamos en ese sector, que somos el quinto productor en el mundo y no solo el quinto productor, sino que somos uno de los países con la mejor calidad de café”

Verdadero. Honduras se ubicó como el quinto mayor productor mundial, con 6.1 millones de quintales exportados, según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

“Los estudios del teleférico los terminamos en 2021 para poder tener 5.4 km de teleférico que vengan desde La Ulloa hasta el Zonal Belén”

Verdadero. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) entregó a la Alcaldía del Distrito Central los “Estudios de Factibilidad de una Red de Transporte por Cable Aéreo” para conectar Comayagüela con Tegucigalpa. El plan prioriza dos rutas con cinco estaciones y alrededor de cinco kilómetros en total. La línea más extensa, la Línea D, cubre desde el Zonal Belén, pasa por la colonia 21 de Febrero y llega a la colonia Arturo Quezada (2.8 km).

“Tenemos que mejorar la transmisión, la distribución, tenemos que mejorar las subestaciones de energía, porque tenemos un 33% en pérdidas”

Inexacto. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumuló 36.17% en pérdidas a julio de 2025 (L 13,655.1 millones). Las pérdidas se dividen en técnicas y no técnicas.

“Aquí en el Distrito Central 700,000 personas viven con problemas de agua potable”

Sin evidencia. No hay informes con cifras oficiales de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) que sustenten ese número. Capitalinos denuncian racionamientos: en varios sectores el agua llega una o dos veces por semana, e incluso cada 8 o 10 días.

“19,800 operaciones pendientes en el sector público”

No existe registro público actualizado de la Secretaría de Salud en octubre de 2025 con esa cifra. Por ejemplo, el último informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reporta 13,745 pacientes en lista de espera, con tendencia al alza.

“Importamos el 60% de nuestros productos”

Inexacto. Al cierre de 2024, las importaciones de bienes y servicios sumaron aproximadamente USD 19,640.7 millones frente a un PIB de USD 37,090 millones: equivalen a cerca del 53% del PIB. En 2023, el indicador fue 32.4%. La proporción varía según la actividad económica y la composición de importaciones.

“El 4 de septiembre firmé en el CNA, son 12 ítems completamente de acuerdo con todos los temas que se vieron ese día”

Verdadero. Asfura firmó con el CNA el acuerdo “Honduras Primero: una promesa que se exige, un deber que se cumple”. También lo suscribieron Salvador Nasralla (Partido Liberal), Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Nelson Ávila (PINU-SD), el 5 de agosto de 2025.

“Casi todos los 8 años tuvimos el 100% de calificación, de información, acceso a la información pública”

Verdadero. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) reconoció a la Alcaldía del Distrito Central con calificaciones de 100% en transparencia en todos los períodos de su gestión (2014-2018 y 2018-2022).

“La bocana del Golfo de Fonseca representa, si no me equivoco, 13.5 km que le pertenece a cada país, Nicaragua, El Salvador y Honduras”

Inexacto. La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su sentencia del 11 de septiembre de 1992, declaró al Golfo de Fonseca bahía histórica y cerrada, compartida en cosoberanía por Honduras, El Salvador y Nicaragua, sin fijar una división lineal interna por kilómetros. La bocana se traza entre Punta Amapala (El Salvador) y Punta Cosigüina (Nicaragua) y mide 19.75 millas náuticas (36.6 km). En tercios iguales, equivaldría a unos 12.2 km por país, no 13.5 km.

Rixi Moncada

"Hay 60,000 millones de exoneraciones que en 2026 suben a 90,000 millones en un solo año”

Engañoso. En 2025 las exoneraciones fiscales sumaron L 66,031.0 millones. Para 2026 se proyectó un aumento superior a L 90,000 millones, como señaló la candidata; no obstante, se trata de una proyección sujeta a aprobación y ejecución presupuestaria.

"Nueve de cada 10 empleos son creados en el sector informal de la economía”

Inexacto. La tasa de informalidad ronda el 82%: ocho de cada diez personas económicamente activas están en el sector informal, según la CEPAL. En Centroamérica, Honduras registra la mayor tasa (82%), seguida de Guatemala (79%) y El Salvador (68%).

“Los migrantes en Honduras aportan nueve veces lo que aporta la inversión extranjera directa”

Falso. Al segundo trimestre de 2025, la inversión extranjera directa (IED) fue de USD 500.4 millones. En el mismo período, las remesas familiares alcanzaron los 9,080.2 millones de dólares. Las remesas superan a la IED en casi 18 veces, no en nueve.

