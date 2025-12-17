“Prepárense para una nueva ola de gripe”: médicos hondureños alertan por influenza H3N2

Tegucigalpa, Honduras.

El doctor Hugo Fiallos, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar e intensivista del Seguro Social, alertó este miércoles a la población hondureña tras la confirmación de casos positivos del virus de influenza A (H3N2) en Guatemala. Según autoridades de Salud de ese país, una de cada 12 muestras (7 %) de pacientes con infección respiratoria ha resultado positiva para influenza y, aunque cerca de la mitad corresponden al virus tipo A H3N2, ninguna ha mostrado ser la variante K. “Ya hay casos de influenza H3N2 en Guatemala, así que prepárense para una nueva ola de gripe severa e incapacitante. Pero, por favor, no entren en pánico: no es una conspiración ni es otro COVID. Sí es una enfermedad agresiva y contagiosa, pero no el diablo”, aseguró el doctor Fiallos en su cuenta de X.

Las autoridades sanitarias de Honduras se mantienen en alerta preventiva ante el aumento de la circulación internacional de una nueva variante del virus de la influenza A (H3N2), conocida como subclado K (3.2.4.1), la cual ha sido asociada a cuadros graves de la enfermedad en otros países. La Secretaría de Salud de Honduras (Sesal), a través de la Unidad de Vigilancia de la Salud, informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el pasado 11 de diciembre una nota de actualización epidemiológica dirigida a los países de la región, debido al incremento de casos de esta variante en Europa y América del Norte. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la presencia del virus en el territorio hondureño, las autoridades subrayaron que el país se encuentra en vigilancia permanente, especialmente por tratarse de la temporada de mayor circulación de influenza, que suele extenderse de octubre a enero.

Síntomas más frecuentes