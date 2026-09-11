Citas falsas y videos reciclados contaminaron el debate previo a la reforma energética en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Entre la presentación del proyecto de reforma energética y la aprobación de la Ley de Justicia Energética circularon al menos 16 bulos que contaminaron la discusión pública sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Una investigación conjunta de LA PRENSA Verifica y EH Verifica determinó que la desinformación no se concentró en una sola narrativa. Las publicaciones atribuyeron declaraciones falsas a políticos y funcionarios, anunciaron medidas inexistentes, manipularon intervenciones públicas y reutilizaron videos de otros países o acontecimientos para fabricar una aparente reacción ciudadana. Los bulos circularon entre el 2 de junio de 2026, cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto ante el Congreso Nacional, y el 31 de agosto, fecha en que la Ley de Justicia Energética fue aprobada con 78 votos. Durante esos tres meses, la iniciativa pasó por debates, negociaciones y modificaciones. Las diferencias sobre el manejo de los activos, las deudas y los contratos de la Enee alimentaron la confrontación política. En ese terreno de incertidumbre encontraron espacio las falsedades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Intervenir en el debate

Nueve de los 16 contenidos analizados atribuyeron declaraciones falsas o publicaciones manipuladas a figuras políticas, funcionarios y representantes de la sociedad civil. El mecanismo consistió en colocar afirmaciones inexistentes en boca de personas vinculadas directa o indirectamente con la discusión energética. Al presidente Nasry Asfura se le atribuyó la frase: "Si no privatizamos la Enee, no vamos a tener recursos para salud y educación". En realidad, Asfura dijo: "O rescatamos la Enee o Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud". Después aclaró que la estatal continuaría siendo propiedad de los hondureños. La alteración no fue menor: sustituyó la idea de rescatar la empresa por la de privatizarla y convirtió una declaración sobre su situación financiera en un supuesto respaldo presidencial a transferirla al sector privado. La diputada nacionalista Johana Bermúdez fue blanco de dos citas inventadas. Una aseguraba que había pedido aumentar la tarifa eléctrica para financiar un incremento salarial a los maestros; otra sostenía que había ordenado retirar los contadores que “roban energía”. La congresista negó ambas afirmaciones. También se fabricaron declaraciones atribuidas al gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting; al alcalde Roberto Contreras; a los diputados Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano, y a Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. La desinformación alcanzó la propia negociación legislativa. Una captura manipulada presentó a Salvador Nasralla respaldando la contrapropuesta del Partido Liberal, mientras otra publicación tergiversó el planteamiento de Jorge Cálix sobre requerir 96 votos para futuras reformas que pudieran privatizar la Enee. Ese requisito no era para aprobar la ley que entonces discutía el Congreso.

Privilegios inexistentes

Un rechazo social