El video en el que se escuchan personas gritando "fuera familión" durante la caminata de las iglesias está manipulado

San Pedro Sula, Honduras

​​​En redes sociales circula un video que supuestamente muestra a un grupo de personas gritando “fuera familión” en Tegucigalpa durante la Caminata de Oración por Honduras organizada por iglesias evangélicas y católicas el sábado 16 de agosto de 2025. Sin embargo, esto es falso. La secuencia está manipulada. La grabación original, publicada por el diputado del Partido Nacional Jack Uriarte, contiene música cristiana y no la consigna “fuera familión”. Además, una revisión de la transmisión que incluye la publicación viral, a modo de prueba, evidencia que las personas no corearon la consigna. “Ipócritas Ni un mensaje de la biblia ni Alabanza cristiana llevaban solo era gritar al Gobierno”, dice literalmente una publicación de TikTok difundida desde el 17 de agosto de 2025, con más de 7,000 visualizaciones.

El sábado 16 de agosto de 2025 se realizó en Honduras la Caminata de Oración por Honduras, convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica. El evento reunió a miles de personas a nivel nacional que marcharon pacíficamente con mensajes de fe, oración y llamados a la paz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La caminata se realizó que reunió a miles de personas en más de 50 ciudades, entre ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Danlí, Juticalpa, entre otras.

Video manipulado

La publicación viral adjunta, a modo de prueba, un video en el que aparece el diputado suplente de la bancada del Partido Nacional, Jack Uriarte. Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jack Uriarte + iglesia + caminata + Honduras” llevó a una publicación del congresista, difundida el 16 de agosto de 2025, donde se encuentra el video original.

En los 27 segundos que dura la secuencia, en ningún momento, se escucha que personas corean “fuera familión”, pese a que así lo afirman usuarios en redes sociales. El clip comienza con música cristiana y no con la consigna mencionada en la publicación viral. Además, el material audiovisual incluye una transmisión de la caminata realizada por el medio Hable Como Habla (HCH). Una búsqueda inversa en Google Lens condujo a una publicación en Instagram que contiene parte de esa transmisión de una toma de la caminata en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa. En los 1:27 minutos que dura ese video, tampoco se registra la consigna “fuera familión” por parte de los asistentes a la caminata.

En todo caso, periodistas de El Heraldo que cubrieron la caminata en Tegucigalpa no escucharon que personas corearon “fuera familión”. En conclusión, el video que muestra a hondureños gritando "Fuera familión" durante la Caminata por la Oración está manipulado. La grabación original contiene música cristiana y transmisiones del evento, evidencia que en ningún momento se escuchan consignas en contra del gobierno.