Diputado Jack Uriarte sacó de contexto el video de un creador de contenido para desprestigiar a Aldana

Un video publicado por el diputado de la bancada del Partido Nacional, Jack Uriarte, muestra al creador de contenidos hondureño Edgardo Pineda, conocido como “El Loco de la Selva”, en una aparente confrontación con el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, por supuestas acciones durante su administración. Sin embargo, el contenido fue descontextualizado. Se trata de un video de parodia publicado por el propio creador de contenido en sus redes sociales, en el que aborda el aumento en el precio de las caguamas (cerveza de un litro) en la capital. “El loco de la Selva le dice sus verdades a Aldana haragán”, dice en una publicación de Uriarte en TikTok difundida el 30 de agosto de 2025, que superó los 100 compartidos.

Jorge Alejandro Aldana ejerce actualmente como alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) por el Partido Libertad y Refundación (Libre), tras haber asumido el cargo el 25 de enero de 2022. De cara a las elecciones generales de 2025, Aldana buscará la reelección frente a Diego Zelaya, del Partido Nacional; Eliseo Castro, del Partido Liberal; Ever Velásquez, de la Democracia Cristiana; y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad (PINU).

Video parodia

Al buscar con palabras clave “video + Loco de la Selva + Jorge Aldana”, aparece la publicación original en el perfil oficial de TikTok del “Loco de la Selva”, subido el 29 de agosto de 2025. En la descripción del clip dice literalmente: “Enfrentando al alcalde @Jorge Aldana por qué me quito mis kawamas a buen precio”.