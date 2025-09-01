Diputado Jack Uriarte sacó de contexto el video de un creador de contenido para desprestigiar a Aldana

San Pedro Sula, Honduras
Un video publicado por el diputado de la bancada del Partido Nacional, Jack Uriarte, muestra al creador de contenidos hondureño Edgardo Pineda, conocido como “El Loco de la Selva”, en una aparente confrontación con el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, por supuestas acciones durante su administración.
Sin embargo, el contenido fue descontextualizado. Se trata de un video de parodia publicado por el propio creador de contenido en sus redes sociales, en el que aborda el aumento en el precio de las caguamas (cerveza de un litro) en la capital.
“El loco de la Selva le dice sus verdades a Aldana haragán”, dice en una publicación de Uriarte en TikTok difundida el 30 de agosto de 2025, que superó los 100 compartidos.
Jorge Alejandro Aldana ejerce actualmente como alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) por el Partido Libertad y Refundación (Libre), tras haber asumido el cargo el 25 de enero de 2022.
De cara a las elecciones generales de 2025, Aldana buscará la reelección frente a Diego Zelaya, del Partido Nacional; Eliseo Castro, del Partido Liberal; Ever Velásquez, de la Democracia Cristiana; y Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad (PINU).
Video parodia
Al buscar con palabras clave “video + Loco de la Selva + Jorge Aldana”, aparece la publicación original en el perfil oficial de TikTok del “Loco de la Selva”, subido el 29 de agosto de 2025.
En la descripción del clip dice literalmente: “Enfrentando al alcalde @Jorge Aldana por qué me quito mis kawamas a buen precio”.
@locodelaselva504 Enfrentando al alcalde @Jorge Aldana ♬ sonido original - LOCO DE LA SELVA
La grabación completa confirma que se trata de un contenido de mofa. El personaje reclama a Aldana por el alza en el precio de las caguamas (cervezas de un litro) y no por temas relacionados con la gestión municipal, con el fin de desprestigiarlo, como aseguró el diputado Uriarte.
“Hacé algo para cambiar esta situación. Mirá en el centro: las caguamas subieron de precio. Voy ahí a Los Dolores y las cariñosas ya no están; han desaparecido, dice “El Loco de la Selva” dirigiéndose a Aldana, mientras este último le responde: “Con Aldana, bajan las caguamas”.
En conclusión, el video compartido por Jack Uriarte fue difundido fuera de contexto. El clip corresponde a una parodia sobre el precio de las bebidas alcohólicas y no a una denuncia sobre la gestión del alcalde Jorge Aldana.