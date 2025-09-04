Video que muestra arresto de Manuel Zelaya fue creado con inteligencia artificial

San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en redes sociales muestra supuestamente al expresidente de Honduras (2006-2009) Manuel Zelaya siendo arrestado por un agente de seguridad mientras se encontraba sentado en la orilla de un río. Sin embargo, la escena es falsa: fue hecha mediante inteligencia artificial (IA) y no existe ningún registro oficial de que se haya ejecutado una orden de captura en contra de Zelaya. “El mero terror de los cachos liberales, El que los tiene temblando”, dice literalmente una publicación compartida en Facebook desde el 19 de agosto de 2025, con más de un millón de visualizaciones.

Manuel Zelaya Rosales fue presidente de Honduras de 2006 a 2009. Su gobierno finalizó tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Actualmente, se desempeña como coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), instituto que fundó junto a su esposa, la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

Vídeo creado con una foto

Una búsqueda inversa en Google Lens con fotogramas clave del video llevó a la foto que usa el deepfake (contenido creado con inteligencia artificial) para crear el falso arresto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La imagen circula en la web con al menos cuatro años de antigüedad. LA PRENSA Verifica identificó múltiples indicios de manipulación en el clip que circula en redes sociales y que muestra la supuesta detención del exmandatario hondureño. Un análisis técnico determinó que el contenido presenta elementos propios de una creación con inteligencia artificial (IA), entre ellos movimientos poco naturales, desproporciones en el cuerpo y un uniforme inexistente. Asimismo, el presunto agente que aparece en la secuencia viral viste un uniforme azul oscuro, diferente al azul claro oficial utilizado por la Policía Nacional de Honduras. En la parte posterior del uniforme aparece la palabra "Police" que no pertenece a la indumentaria real de la institución policial.

Nada lo prueba

Además, un rastreo en Google con las palabras clave “Manuel Zelaya + arresto + 2025” tampoco arrojó publicaciones confiables sobre la supuesta detención del actual coordindor del partido Libre. Asimismo, una revisióna las redes sociales oficiales de la Policía Nacional de Honduras ( Facebook y X ) evidenció que no hay publicaciones ni declaraciones relacionadas con el presunto arresto de Zelaya. En conclusión, el video del supuesto arresto de Manuel Zelaya fue generado con inteligencia artificial y no corresponde a un hecho real.