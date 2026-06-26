Video de edificios sacudiéndose no corresponde a los terremotos de Venezuela en 2026: es de 2018

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que muestra edificios y vehículos sacudiéndose, acompañado de publicaciones que afirman que corresponde a los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, el contenido es engañoso. El video no corresponde a los recientes sismos ocurridos en Venezuela, sino que muestra un movimiento telúrico que sacudió a ese país el 21 de agosto de 2018. “Lo que hoy vive Venezuela mañana puede tocarnos a nosotros, (...) La “ayuda humanitaria” para Venezuela no se hará esperar... ¿Y para México?” dice la descripción textual del video publicado en X/Twitter, visualizado más de 444 mil veces desde el 24 de junio de 2026.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos con 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico. Hasta el 26 de junio de 2026, LA PRENSA informó que se contabilizan 920 muertos y 3,360 heridos, además de contabilizar más de 302 réplicas desde el 24 de junio. El fenómeno tuvo su epicentro en la región norte del país y afectó con mayor intensidad a zonas como Caracas y el estado La Guaira, donde se concentraron los mayores daños. Los movimientos telúricos dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas, además de severos daños materiales.

Video del 2018