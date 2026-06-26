Video de edificios sacudiéndose no corresponde a los terremotos de Venezuela en 2026: es de 2018

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video que muestra edificios y vehículos sacudiéndose, acompañado de publicaciones que afirman que corresponde a los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026.
Sin embargo, el contenido es engañoso. El video no corresponde a los recientes sismos ocurridos en Venezuela, sino que muestra un movimiento telúrico que sacudió a ese país el 21 de agosto de 2018.
“Lo que hoy vive Venezuela mañana puede tocarnos a nosotros, (...) La “ayuda humanitaria” para Venezuela no se hará esperar... ¿Y para México?” dice la descripción textual del video publicado en X/Twitter, visualizado más de 444 mil veces desde el 24 de junio de 2026.
El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos con 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como doblete sísmico.
Hasta el 26 de junio de 2026, LA PRENSA informó que se contabilizan 920 muertos y 3,360 heridos, además de contabilizar más de 302 réplicas desde el 24 de junio.
El fenómeno tuvo su epicentro en la región norte del país y afectó con mayor intensidad a zonas como Caracas y el estado La Guaira, donde se concentraron los mayores daños.
Los movimientos telúricos dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas, además de severos daños materiales.
Video del 2018
Una búsqueda inversa en Google Lens, a partir de un fotograma clave del video viral, permitió encontrar registros previos de las mismas imágenes publicadas en agosto de 2018 por medios de comunicación y usuarios en redes sociales.
Publicaciones de medios de comunicación (1, 2, 3) documentaron que el incidente ocurrió el 21 de agosto de 2018, el terremoto de 7.3 no registró víctimas mortales.
Los resultados muestran que el video corresponde a un terremoto en la costa norte de Venezuela de 7.3 grados, hecho reportado ocho años antes de los terremotos registrados el 24 de junio. De acuerdo a esos reportes periodísticos, el sismo se registró en el noreste de Venezuela, con epicentro en el estado Sucre, cerca del Golfo de Paria, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad aproximada de 123 kilómetros, afectando a Caracas y ciudades del oriente y norte del país.
Las imágenes fueron grabadas en realidad durante el sismo de magnitud 7,3 ocurrido el 21 de agosto de 2018 en ese país, y fueron reutilizadas fuera de contexto para atribuirlas al reciente doblete sísmico.
LP Verifica comprobó que corresponden a un terremoto de 7.3 grados ocurrido en Venezuela en agosto de 2018, por lo que el contenido está siendo compartido fuera de contexto.
En conclusión, el contenido es engañoso, ya que el video que circula en redes sociales corresponde a los terremotos registrados en Venezuela en el 2018, no del 24 de junio de 2026.