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Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, fue declarado zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 07:58 -
  • Agencia EFE
Se elevan a 589 las personas fallecidas por los dos terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas han informado que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

 EFE/ Ronald Peña R
CARACAS, VENEZUELA

La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2,980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia, en el occidente del país, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4,300 personas.

Rodríguez destacó que han podido rescatar a "decenas" de personas, sin precisar la cifra.

Igualmente, anunció la militarización del estado costero de La Guaira (centro), contiguo a Caracas y donde está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, para atender esta coyuntura en la región más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles en la tarde.

"Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes están en el territorio del estado La Guaira, para atender esta coyuntura que afecta a nuestro pueblo", añadió.

La mandataria señaló que el despeje de la vialidad ha permitido que los rescatistas, los organismos de seguridad ciudadana, así como los militares, se desplacen por el estado para atender aspectos logísticos como la alimentación y el agua.

Además, informó que desde el miércoles en la tarde se han producido 214 réplicas.

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5.

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela.

Los terremotos afectaron también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde colapsaron edificios y distintas instalaciones.

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Agencia EFE
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