Video antiguo de Rashid Mejía es usado para informar sobre un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura en octubre de 2025

San Pedro Sula, Honduras
En redes se difunde un video de Rashid Mejía, candidato a diputado del Partido Liberal, presentado como si anunciara en octubre de 2025 un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura.
Eso es engañoso: la secuencia corresponde a octubre de 2024, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento por la presunta participación de Asfura en un esquema de lavado de activos.
“Honduras urgente! Requerimiento contra tito Asfura!”, dice textualmente una publicación de TikTok, visualizada más de 14,000 veces desde el 7 de octubre de 2025.
Nasry Asfura es candidato presidencial por el Partido Nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Fue alcalde del Distrito Central por dos periodos consecutivos, entre 2014 y 2022.
Video 2024
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Rashid Mejía + requerimiento fiscal + Nasry Asfura” llevó a un video publicado en TikTok por el político, del 10 de octubre de 2024.
En el clip, el político se refirió al requerimiento emitido por la Uferco ese día, por el presunto esquema de lavado de activos que involucra a Asfura y a otros exfuncionarios.
@rashidmejiag Honduras urgente! Requerimiento contra tito Asfura! #honduras #fyp #comunismo #hondureño ♬ Motivation - StoryTune
No hay requerimiento en 2025
Una pesquisa en diferentes motores de búsqueda con las palabras “Nasry Asfura + requerimiento fiscal + octubre de 2025” no arrojó resultados que confirmen un nuevo requerimiento fiscal.
Tampoco existen publicaciones sobre el tema en las redes sociales o sitios oficiales del Ministerio Público (MP) ni de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En todo caso, contactados por EH Verifica, los portavoces del Ministerio Público y la Corte Suprema respondieron que no hay requerimiento contra Asfura en octubre de 2025.
Sobre el caso
El Ministerio Público (MP) expone que más de 28 millones de lempiras habrían sido desviados de manera sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros. En el expediente se menciona a Nasry “Tito” Asfura y a exfuncionarias de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo presuntamente operó entre 2017 y 2018 mediante la emisión de 32 cheques a nombre de ‘Tito’ Asfura, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo Cruz.
Los títulos habrían sido solicitados al banco administrador del fideicomiso de la alcaldía bajo los conceptos de “fondos rotatorios”, “fondos especiales” y “reembolsos de gastos”.
El MP sostiene que esos cheques fueron depositados en cuentas personales de los imputados y que, posteriormente, los fondos egresaron en favor de personas naturales y jurídicas vinculadas a Asfura Zablah, según consta en el requerimiento fiscal.
La investigación añade que algunas personas habrían cobrado los cheques y entregado el efectivo a uno de los imputados, considerado persona de confianza del exalcalde y actual candidato presidencial.
En resumen, el clip en el que Rashid Mejía informa sobre un requerimiento contra Nasry Asfura corresponde a octubre de 2024.