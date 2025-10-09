Video antiguo de Rashid Mejía es usado para informar sobre un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura en octubre de 2025

San Pedro Sula, Honduras

En redes se difunde un video de Rashid Mejía, candidato a diputado del Partido Liberal, presentado como si anunciara en octubre de 2025 un requerimiento fiscal contra Nasry Asfura. Eso es engañoso: la secuencia corresponde a octubre de 2024, cuando la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento por la presunta participación de Asfura en un esquema de lavado de activos. “Honduras urgente! Requerimiento contra tito Asfura!”, dice textualmente una publicación de TikTok, visualizada más de 14,000 veces desde el 7 de octubre de 2025. Nasry Asfura es candidato presidencial por el Partido Nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Fue alcalde del Distrito Central por dos periodos consecutivos, entre 2014 y 2022.

Video 2024

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Rashid Mejía + requerimiento fiscal + Nasry Asfura" llevó a un video publicado en TikTok por el político, del 10 de octubre de 2024. En el clip, el político se refirió al requerimiento emitido por la Uferco ese día, por el presunto esquema de lavado de activos que involucra a Asfura y a otros exfuncionarios.

No hay requerimiento en 2025

Una pesquisa en diferentes motores de búsqueda con las palabras “Nasry Asfura + requerimiento fiscal + octubre de 2025” no arrojó resultados que confirmen un nuevo requerimiento fiscal. Tampoco existen publicaciones sobre el tema en las redes sociales o sitios oficiales del Ministerio Público (MP) ni de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En todo caso, contactados por EH Verifica, los portavoces del Ministerio Público y la Corte Suprema respondieron que no hay requerimiento contra Asfura en octubre de 2025.

Sobre el caso