TPS permanente y cancelación de deportaciones no fueron acuerdos entre Asfura y Trump

En redes sociales circula un arte gráfico que atribuye cuatro supuestos acuerdos a la reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la residencia de Mar-a-Lago, Florida, Estados Unidos. Entre las acciones que se mencionan en la imagen destacan la concesión permanente del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la cancelación de las deportaciones de hondureños que residen en Estados Unidos. Sin embargo, la información es falsa: no existen reportes en medios de comunicación ni en fuentes confiables que respalden esas afirmaciones. Además, el secretario de Comunicaciones, José Argueta, confirmó a LA PRENSA Verifica que el contenido que circula en redes sociales corresponde a desinformación y que no existe registro oficial de una reunión entre ambos mandatarios ni de acuerdos migratorios de ese tipo. "PRINCIPALES RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE TRUMP CON TITO ASFURA 1) El TPS entra en vigente de manera permanente para los Hondureños 2) Eliminación total de los Aranceles vigentes para Honduras 3) Queda cancelada la deportación para los Hondureños a partir de Marzo, y el termino del hostigamiento y captura por parte de ICE. 4) Vendrán a instalarse a Honduras, por lo menos 20 maquiladoras nuevas, y dos de ellas son ensambladoras de partes de vehiculos y partes electrónicas", se lee literalmente en una publicación en TikTok que a sido visualizada más de 350,000 veces desde el 8 de febrero.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo el sábado 7 de febrero una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, residencia del mandatario estadounidense. El encuentro marcó el primer acercamiento entre ambos jefes de Estado desde que Asfura asumió la Presidencia el 27 de enero de 2026. Durante la reunión, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, destacó la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración, y subrayó el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular. Asimismo, el mandatario estadounidense señaló que ambos gobiernos comparten intereses en fortalecer el comercio y la inversión entre Honduras y Estados Unidos. Por su parte, Nasry Asfura, presidente de Honduras, calificó el encuentro como positivo y productivo. Durante la reunión, el gobernante hondureño presentó una propuesta de infraestructura para el desarrollo nacional, que incluye la posible ruta de un ferrocarril que conectaría distintos puntos del país, iniciativa que fue expuesta mediante un mapa entregado al mandatario estadounidense. En el plano económico, se abordó la revisión de aranceles a productos, así como la inversión extranjera, destacando la necesidad de generar empleo, modernizar el país y ofrecer nuevas oportunidades a la población, según expresó Asfura.

Falsos acuerdos