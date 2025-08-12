La canción de Polache a Darío Banegas no es de 2025, sino de hace diez años

San Pedro Sula, Honduras

Un video viral en redes sociales muestra al cantautor Paul Hughes, conocido popularmente como Polache, interpretando una canción dedicada al exdiputado por el Partido Liberal, Darío Banegas. Pero el segmento no es actual. LA PRENSA Verifica constató que el clip circula desde hace al menos diez años y no fue lanzado en agosto de 2025, como se afirma en redes. “POLACHE LE DEDICA CANCION AL CORRUPTO DE DARIO BANEGAS”, dice textualmente el texto sobrepuesto en la publicación de TikTok, que cuenta con más de 2,465 visualizaciones desde el 12 de agosto de 2025.

Polache, cuyo nombre real es Paul Robert Hughes Ramos, es un cantautor hondureño nacido en Tegucigalpa el 10 de febrero de 1977, reconocido por su estilo representativo de Honduras. Es conocido por componer letras que retratan la realidad social, el humor cotidiano y el orgullo nacional, entre ellas Hablo Español, La Maya y Honduras, Qué Bonito es Tu País. Por su parte, el excongresista Banegas ocupó tres periodos consecutivos (2010-2014; 2014-2018; 2018-2022) en el Legislativo y actualmente conduce el programa Hablemos con Hechos en TV Azteca.

No es reciente