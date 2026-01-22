No son motociclistas protestando por el uso del chaleco reflector, es un video de IA

San Pedro Sula, Honduras

Un video viral en redes sociales muestra una protesta de motociclistas en rechazo a la obligatoriedad del uso del chaleco reflector en Honduras. Sin embargo, el contenido no es real. Se trata de un deepfake, un material falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “El chaleco salva las 400 bolitas dicen manifestantes ante ley de transito”, dice textualmente en la descripción de una publicación de TikTok, compartida más de 480 veces desde el 15 de enero de 2026.

Aunque la medida del uso obligatorio del chaleco reflector para motociclistas fue aprobada en 2015, las autoridades informaron que su cumplimiento pasó a ser mandatorio a partir del 15 de enero 2026, como parte de disposiciones orientadas a mejorar la seguridad vial y reducir los índices de accidentes de tránsito. Además, las autoridades han señalado que el chaleco reflectante es una herramienta preventiva que ayuda a proteger tanto a los conductores como a peatones, sobre todo en condiciones de baja visibilidad, lluvia o tránsito nocturno.

Video de IA

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual del video y detectó varias inconsistencias que evidencian el uso de inteligencia artificial. A pesar de su desarrollo acelerado, esta tecnología aún no logra perfeccionar movimientos humanos, texturas ni detalles naturales. Por ejemplo, el video muestra distorsiones en los bordes de la aglomeración de personas. Además, uno de los carteles y rótulos del edificio contiene caracteres extraños e ilegibles. Como es habitual en contenidos generados con IA, los ojos de uno de los motociclistas permanecen cerrados durante gran parte de la secuencia. También, la Bandera de Honduras exhibe más de las cinco estrellas que conforman el emblema oficial.

Análisis del material

En cuanto al audio, se identificaron patrones de sonido idénticos que se repiten de manera constante, algo atípico en un entorno público real. Un análisis técnico realizado con la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenidos sintéticos, arrojó un 99.9% de probabilidad de que el video sea un deepfake.