María Antonieta Mejía no pidió al Congreso juicio político contra Xiomara Castro

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que la designada presidencial, María Antonieta Mejía, solicitó un juicio político contra la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026). Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa supuesta petición atribuida a Mejía. “Le solicito al congreso nacional que le realizen juicio politico a la expresidenta xiomara castro para que quede un presedente con la democracia de honduras no se juega”, se lee literalmente en un arte difundido en Facebook desde el 2 de abril de 2026.

El actual Congreso Nacional ha asumido el juicio político como una apuesta de su gestión para procesar responsabilidades políticas de funcionarios y autoridades de alto nivel nombrados durante la administración 2022-2026. Ese mecanismo ya tuvo su primer efecto con Johel Zelaya, quien funcionaba como fiscal general hasta el 25 de marzo, que fue destituido. En esa misma línea, en la órbita política del Congreso también aparecen otros nombres vinculados a instituciones clave del Estado. Entre ellos figura Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rebeca Ráquel Obando, quien hasta hace unas semanas presidía la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente dejó ese cargo para continuar como magistrada del pleno.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “María Antonieta Mejía + juicio político + Xiomara Castro” no arrojó resultados en medios de comunicación ni registros oficiales que contengan la supuesta frase atribuida. Al introducir la cita textual en el buscador, los resultados conducen únicamente a perfiles identificados por LA PRENSA Verifica como difusores de desinformación. LA PRENSA Verifica también revisó las redes sociales de Mejía en Instagram , Facebook y X , sin encontrar evidencia de que haya emitido esas declaraciones.

Sobre la imagen

EH Verifica rastreó la imagen incluida en la publicación viral y la encontró en el perfil de Mejía en Facebook, con fecha del 1 de febrero de 2026. En la descripción, se detalla que la fotografía fue tomada durante la toma de posesión del alcalde Jeycon Acosta, junto a su Corporación Municipal en Concepción, Ocotepeque, para el período 2026–2030.