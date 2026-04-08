María Antonieta Mejía no pidió al Congreso juicio político contra Xiomara Castro

El actual Congreso Nacional ha asumido el juicio político como una apuesta de su gestión para procesar responsabilidades políticas de funcionarios y autoridades de alto nivel nombrados durante la administración 2022-2026. Ese mecanismo ya tuvo su primer efecto con Johel Zelaya, quien funcionaba como fiscal general hasta el 25 de marzo, que fue destituido. En esa misma línea, en la órbita política del Congreso también aparecen otros nombres vinculados a instituciones clave del Estado. Entre ellos figura Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rebeca Ráquel Obando, quien hasta hace unas semanas presidía la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente dejó ese cargo para continuar como magistrada del pleno.