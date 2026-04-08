  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

María Antonieta Mejía no pidió al Congreso juicio político contra Xiomara Castro

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No hay evidencia de que María Antonieta Mejía solicitara un juicio político contra Xiomara Castro

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 17:58 -
  • Paola Ávila
María Antonieta Mejía no pidió al Congreso juicio político contra Xiomara Castro

María Antonieta Mejía es la designada presidencial en el gobierno de Nasry Asfura (2026-2030).

 Imagen: Redes sociales

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que afirma que la designada presidencial, María Antonieta Mejía, solicitó un juicio político contra la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden esa supuesta petición atribuida a Mejía.

“Le solicito al congreso nacional que le realizen juicio politico a la expresidenta xiomara castro para que quede un presedente con la democracia de honduras no se juega”, se lee literalmente en un arte difundido en Facebook desde el 2 de abril de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 8 de abril de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 8 de abril de 2026.

 (Imagen: Facebook)

El actual Congreso Nacional ha asumido el juicio político como una apuesta de su gestión para procesar responsabilidades políticas de funcionarios y autoridades de alto nivel nombrados durante la administración 2022-2026.

Ese mecanismo ya tuvo su primer efecto con Johel Zelaya, quien funcionaba como fiscal general hasta el 25 de marzo, que fue destituido.

En esa misma línea, en la órbita política del Congreso también aparecen otros nombres vinculados a instituciones clave del Estado.

Entre ellos figura Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rebeca Ráquel Obando, quien hasta hace unas semanas presidía la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente dejó ese cargo para continuar como magistrada del pleno.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “María Antonieta Mejía + juicio político + Xiomara Castro” no arrojó resultados en medios de comunicación ni registros oficiales que contengan la supuesta frase atribuida.

Al introducir la cita textual en el buscador, los resultados conducen únicamente a perfiles identificados por LA PRENSA Verifica como difusores de desinformación.

LA PRENSA Verifica también revisó las redes sociales de Mejía en Instagram, Facebook y X, sin encontrar evidencia de que haya emitido esas declaraciones.

Sobre la imagen

EH Verifica rastreó la imagen incluida en la publicación viral y la encontró en el perfil de Mejía en Facebook, con fecha del 1 de febrero de 2026.

En la descripción, se detalla que la fotografía fue tomada durante la toma de posesión del alcalde Jeycon Acosta, junto a su Corporación Municipal en Concepción, Ocotepeque, para el período 2026–2030.

Ninguna nota o registro público relacionado con ese evento menciona una supuesta solicitud de Mejía para impulsar un juicio político contra Xiomara Castro, quien dejó el poder desde el 27 de enero de 2026.

Por lo tanto, es falso que María Antonieta Mejía haya solicitado un juicio político en contra de Xiomara Castro. No existe evidencia pública que respalde esa afirmación.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias