Esta imagen de JOH en el Aeropuerto Palmerola en su supuesto regreso a Honduras es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales muestra una fotografía de la supuesta llegada del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) al Aeropuerto Internacional Palmerola en Honduras. Sin embargo, la imagen es falsa. Un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica determinó que el contenido fue generado con inteligencia artificial (IA). “ÚLTIMA HORA. Vuelve el capo indultado... Diría la compañera Rixi”, dice textualmente la descripción que acompaña la fotografía en Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de marzo de 2026.

Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras concluir su administración presidencial, para enfrentar cargos por conspiración para traficar cocaína hacia ese país y delitos relacionados con armas. El proceso judicial culminó con una condena de 45 años de prisión en 2024 . Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump le otorgó un indulto total, lo que permitió su liberación inmediata de prisión. Desde entonces, Hernández permanece en Estados Unidos en condición de libertad. Su paradero exacto y estatus migratorio no han sido detallados públicamente. En Honduras continúa vigente una orden de captura en su contra por lavado de activos y fraude. En reiteradas ocasiones, el expresidente ha señalado que, por ahora, no tiene planes de regresar al país.

Imagen de IA

La imagen viral presenta múltiples inconsistencias que evidencian el uso de la IA en su creación. Por ejemplo, el diseño visible en la cola del avión no corresponde a ninguna aerolínea identificable. Además, la dirección en la que camina el exmandatario resulta incoherente con los protocolos aeroportuarios: en lugar de dirigirse hacia la zona frontal de salida de pasajeros, se desplaza hacia el área restringida de la pista. También, se observa una distorsión en los dedos de Hernández al sostener la maleta, un error común en imágenes generadas con IA. La comparación con registros fotográficos del Aeropuerto Internacional de Palmerola evidencia más inconsistencias. En imágenes publicadas en un portal especializado en aviación comercial, en medios de comunicación y en el sitio oficial del aeropuerto, no aparece un rótulo con el nombre completo de la terminal en la pista, como sí ocurre en el contenido viral. Un análisis técnico con herramientas de detección de IA respaldan estas conclusiones. La plataforma TruthScan estima una probabilidad del 93% de que la imagen haya sido generada artificialmente.

A la vez, Hive Moderation arroja una probabilidad del 99.9% de que se trate de contenido sintético.