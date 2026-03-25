Imagen del Congreso Nacional en llamas fue generada con inteligencia artificial

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra las instalaciones del Congreso Nacional de Honduras en llamas. Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA), según un análisis visual y técnico realizado por LA PRENSA Verifica. Además, no se encontraron registros en medios de comunicación confiables que informen sobre un supuesto incendio en el Congreso Nacional. ”15 días sin salario para los diputados del CN, que hicieron berrinche anoche”, dice textualmente la descripción de la imagen de Facebook, compartida más de 100 veces desde el 24 de marzo de 2026.

El 23 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el juicio político contra el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya. Durante la sesión, diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) protestaron en rechazo al proceso, calificándolo como una “persecución política". Debido a la jornada marcada por momentos de tensión entre bancadas, el Congreso Nacional aprobó sanciones económicas como medida de control y orden dentro del Legislativo, entre ellas la deducción de 15 días de salario a quienes protagonicen disturbios dentro del hemiciclo. Asimismo, no se pagará el salario correspondiente a los días de inasistencia.

Es un deepfake

Un análisis visual de la imagen viral revela varias inconsistencias comunes en contenidos generados por IA. En primer lugar, se observa a personas circulando en la parte baja del Congreso mientras el edificio aparece en llamas, una escena que no corresponde a un comportamiento realista. Además, el fuego y el humo presentan patrones irregulares y poco naturales.

Como respaldo, un análisis técnico realizado con la herramienta especializada en detección de IA, Hive Moderation, arrojó un 97.6% de probabilidad de que la imagen haya sido generada artificialmente.

De igual forma, al examinar la imagen en la herramienta Undetectable IA, se obtuvo un 3% de probabilidad de que sea real, lo que sugiere un 97% de probabilidad de haber sido creada con inteligencia artificial.