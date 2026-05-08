Reportan varios heridos tras incendio de vivienda y camión de gas en Olancho

San Esteban, Olancho.

Un incendio de grandes proporciones generó pánico este viernes en San Esteban, después de que un camión distribuidor de gas quedara envuelto en llamas en plena calle, poniendo en riesgo a decenas de personas que se encontraban en la zona.

El incidente se originó en el barrio Las Acacias, donde el fuego habría comenzado en una tortillería y rápidamente se extendió hacia una vivienda cercana perteneciente a una reconocida docente del municipio.

La intensidad de las llamas terminó alcanzando el camión, aumentando el temor entre los vecinos por una posible explosión.