Reportan varios heridos tras incendio de vivienda y camión de gas en Olancho

Un incendio de grandes proporciones generó pánico este viernes en San Esteban, después de que un camión distribuidor de gas quedara envuelto en llamas en plena calle, poniendo en riesgo a decenas de personas que se encontraban en la zona.
El incidente se originó en el barrio Las Acacias, donde el fuego habría comenzado en una tortillería y rápidamente se extendió hacia una vivienda cercana perteneciente a una reconocida docente del municipio.
La intensidad de las llamas terminó alcanzando el camión, aumentando el temor entre los vecinos por una posible explosión.
La emergencia ocurrió en las cercanías del centro educativo básico Centro de Educación Básica Francisco Morazán, situación que obligó a pobladores a retirarse del sector mientras otros colaboraban en las labores para contener el fuego.
De manera preliminar, se informó que al menos tres personas sufrieron quemaduras durante el siniestro. Hasta ahora no se ha precisado el estado de salud de los afectados ni se ha confirmado si hay fallecidos.
Ante la ausencia de una estación de bomberos en el municipio, elementos de la Policía Nacional de Honduras, personal sanitario y habitantes de la comunidad trabajaron de forma improvisada para tratar de controlar el incendio y evitar que alcanzara otras estructuras.
Las autoridades investigan lo ocurrido y no descartan que las elevadas temperaturas registradas en los últimos días hayan favorecido la rápida propagación del fuego.