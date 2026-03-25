Circula portada manipulada de LA PRENSA con titular falso sobre Johel Zelaya

San Pedro Sula, Honduras

Una supuesta portada atribuida a LA PRENSA circula en redes sociales con un titular que afirma que el suspendido fiscal Johel Zelaya “deja en ridículo” a la comisión especial del juicio político. Sin embargo, la portada es falsa. Se trata de un montaje digital que altera el encabezado de la edición del 25 de marzo de 2026, relacionada con el proceso de juicio político contra Zelaya. "FISCAL JOHEL ZELAYA DEJA EN RIDICULO COMISION DE JUICIO POLÍTICO", se lee en el supuesto titular de la portada difundida en Facebook el 25 de marzo de 2026.

El 23 de marzo, el Congreso Nacional aprobó –con 93 votos a favor– la admisión del juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, en medio de manifestaciones de desaprobación protagonizadas por diputados del partido Libertad y Refundación (Libre). Ese mismo día, Zelaya fue suspendido de su cargo y Marcio Cabañas Cadillo asumió como fiscal interino. Zelaya fue convocado a su primera comparecencia ante la comisión especial del Congreso Nacional el 24 de marzo de 2026. La audiencia duró tres horas y concluyó con los testimonios de siete testigos en su contra, entre ellos exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fiscales. Entre los delitos imputados al fiscal suspendido figuran el descubrimiento y revelación de secretos, violación de los deberes de los funcionarios, coacción y amenaza electoral, así como la obstaculización del cronograma electoral. También se le imputan abuso de autoridad, traición a la patria y revelación indebida de información.

Montaje digital

Una revisión en el sitio oficial de LA PRENSA, específicamente en la sección “Edición PDF”, donde se pueden consultar las versiones digitales del periódico impreso, permitió confirmar que la portada difundida en redes fue alterada. La imagen viral sustituyó el titular original por uno que no corresponde a la edición auténtica del 25 de marzo de 2026. En la versión real se lee: “Testigos hunden a Johel Zelaya”. Además, la imagen falsa presenta errores ortográficos, como el uso incorrecto de virgulillas en lugar de tildes. Al comparar ambas versiones —la original y la difundida en redes— se evidencia que el encabezado fue modificado digitalmente sin alterar el resto del contenido de la portada.