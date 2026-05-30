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Escocia remonta y humilla a selección de Concacaf que estará en el Mundial 2026

La selección de Escocia protagonizó una espectacular remontada y terminó imponiéndose con autoridad.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 11:20 -
  • Redacción
Escocia remonta y humilla a selección de Concacaf que estará en el Mundial 2026

Los escoceses se dieron un festín en juego realizado este sábado como ensayo previo al Mundial 2026.

 Foto Instagram.
Glasgow, Escocia.

La selección de Escocia reaccionó tras comenzar perdiendo y terminó goleando 4-1 a Curazao que forma parte del área de Concacaf en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 disputado en el Hampden Park de Glasgow.

Los caribeños sorprendieron al ponerse en ventaja con un espectacular gol de Tahith Chong al minuto 17, pero la expulsión de Jürgen Locadia en la primera mitad cambió el rumbo del encuentro.

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Antes del descanso, el joven Findlay Curtis marcó el empate para los escoceses en su debut internacional. Ya en la segunda parte, Lawrence Shankland se convirtió en la gran figura al anotar un doblete que puso a su equipo en control del marcador. Ryan Christie cerró la goleada desde el punto penal para establecer el definitivo 4-1.

La victoria representó un importante impulso anímico para el equipo dirigido por Steve Clarke, que se prepara para disputar el Mundial por primera vez en 28 años. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Escocia, ya que el mediocampista Billy Gilmour sufrió una lesión en la rodilla que genera preocupación de cara al torneo.

Por su parte, Curazao dejó una buena impresión durante varios tramos del encuentro y llegó a complicar a los locales antes de quedarse con diez jugadores. El conjunto caribeño, que también se alista para la Copa del Mundo, mostró carácter pese a la derrota ante una selección europea de mayor experiencia

Rivales en el Mundial 2026

La selección de Escocia quedó ubicada en el Grupo C junto a tres rivales de peso: la poderosa Brasil, la siempre competitiva Marruecos y Haití. Los escoceses buscarán dar la sorpresa en una zona que tiene como favorita a la "Canarinha", mientras que Marruecos llega respaldado por sus recientes éxitos internacionales.

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Por su parte, Curazao hará historia al disputar su primera Copa del Mundo y tendrá una misión complicada en el Grupo E. El combinado caribeño se enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, tres selecciones con experiencia mundialista y planteles de gran nivel. El debut de Curazao será precisamente frente a los alemanes, uno de los candidatos a avanzar a la siguiente ronda.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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