Sede del Mundial 2026 se le rebela a Donald Trump: Toman decisión sobre el IC

Una de las sedes del Mundial 2026 ha causado revuelo tras rebelarse contra el presidente Donald Trump de los Estados Unidos.
De todos es sabido que el presidente Donald Trump ha lanzado fuerte campaña contra los inmigrantes y eso ha provocado mucho temor de cara al Mundial 2026.
Sin embargo, en las últimas horas una de las sedes del Mundial 2026 se atrevió a rebelarse contra el presidente Donald Trump.
La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, solicitó al consejo municipal que prohíba las operaciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la ciudad durante el Mundial de Fútbol que se celebrará este verano.
Chow presentó una moción en la que señala que "ICE ha demostrado con sus acciones en Minnesota y en todo EE.UU. que provocan miedo y desórdenes, no seguridad ni protección".
"Cualquier presencia de ICE en Toronto puede generar temor en un momento en el que queremos dar la bienvenida al mundo y garantizar que todo el mundo se sienta seguro", añadió antes de solicitar a las autoridades federales canadienses que "rechacen cualquier tipo de despliegue del ICE".
La moción, que se inicia declarando que "Toronto debería ser un lugar donde todo el mundo se sienta bienvenido y seguro", también solicita que los trabajadores municipales "eviten acciones que apoyen" a los agentes del ICE en la ciudad.
"Residentes y visitantes deberían ser capaces de disfrutar de nuestra ciudad sin miedo. Desgraciadamente, las acciones del ICE han puesto en duda la capacidad de muchas personas para visitar o vivir en los Estados Unidos y en otros lugares de forma segura", continuó el texto.
El ICE se ha convertido en los últimos meses en una de las agencias del Gobierno estadounidense más criticadas por su agresiva actuación en la detención y expulsión de miles de personas en EE.UU.
Agentes del ICE también han provocado la muerte de al menos dos ciudadanos estadounidenses cuando protestaban contra las prácticas de la agencia.
La agencia migratoria estadounidense, tiene una oficina física en Toronto y su división de investigación criminal (HSI) mantiene presencia vinculada a las embajadas y consulados en Canadá.
La iniciativa, bautizada “No ICE in Toronto”, busca garantizar que los visitantes de todo el mundo puedan disfrutar del evento sin temor a ser vigilados o detenidos por agentes extranjeros. La medida enfatiza que Toronto debe ser un espacio seguro y acogedor para todos los aficionados, independientemente de su estatus migratorio o nacionalidad.
Toronto y Vancouver son las sedes en Canadá del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará también en México y EE.UU. en junio y julio de este año.
Toronto será sede de seis partidos de la Copa Mundial 2026, incluyendo encuentros de alto nivel y la llegada de miles de aficionados internacionales. La decisión de bloquear a ICE coincide con medidas similares en otras ciudades canadienses, como Vancouver, donde se ha declarado que la seguridad durante los partidos será exclusivamente responsabilidad de la policía local.
Este movimiento de Toronto no solo representa una rebelión simbólica frente a las políticas migratorias estadounidenses, sino también un mensaje claro sobre la autonomía de las ciudades anfitrionas de grandes eventos internacionales, subrayando que la prioridad es la seguridad y la inclusión de todos los visitantes, sin importar fronteras ni antecedentes políticos.
La FIFA ha determinado que el estadio BMO de Toronto, la ciudad más poblada del país y una de las mayores de Norteamérica con unos 6 millones de habitantes en su área metropolitana, acoja seis partidos (los días 12, 17, 20, 23 y 26 de junio y 2 de julio). En Vancouver se disputarán también seis partidos en el estadio BC Place.
Toronto es considerada como una de las ciudades más multiculturales del mundo. Según los datos del Censo de Canadá de 2021, el 46 % de los habitantes de la ciudad han nacido fuera de Canadá. Además un 5,3 % de sus habitantes son extranjeros que residen de forma temporal, como estudiantes internacionales.