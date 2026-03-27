La selección más humilde dice adiós al Mundial: dio insólito regalo; ¿brujería?

La Selección más humilde se queda sin el sueño mundialista: dijo adiós tras ser eliminado en el repechaje intercontinental.
El jueves por la noche, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentaron para seguir con vida en el camino rumbo al Mundial 2026.
El partido se disputó en México y Nueva Caledonia se sintió como en casa ante el apoyo de los aficionados locales.
Los mexicanos le brindaron el apoyo a la humilde selección, que se llevó todo el amor y cariño del territorio azteca.
El partido lo dominó Jamaica, pero no encontraba el gol ante una aguerrida Nueva Caledonia que no daba su brazo a torcer.
Y fue en el minuto 18, cuando por medio de Bailey Cadamarteri, Jamaica se puso a ganar en el encuentro.
Cadamarteri marcó el único gol del partido y le dio la oportunidad a Jamaica de seguir luchando por uno de los últimos boletos rumbo al Mundial 2026 que comienza en junio.
La reacción de Johann Sidaner, seleccionador de Nueva Caledonia, durante la eliminación de su equipo ante Jamaica.
Es así como Nueva Caledonia se despide de su sueño mundialista. Así reaccionaron algunos jugadores luego de perder el partido ante Jamaica.
Jamaica, la selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo.
Parte de la delegación de Nueva Caledonia en las gradas del Akron.
Pese a no haber ganado el partido, los jugadores de Nueva Caledonia agradecieron el apoyo por parte de la afición de México.
El portero de Caledonia, uno de los mejores del partido, se lleva de recuerdo una camiseta de México.
Este fue el que más identificado con México se sintió. Se puso un sombrero y lució la camiseta de la Tri.
Una de las acciones que se viralizó fue antes del inicio del partido. Y es que, en el intercambio de banderines, el capitán de Nueva Caledonia le ofreció una ofrenda de su país al capitán de Jamaica.
El capitán de Jamaica se mostró sorprendido y luego de varios segundos de confusión lo tomó. Sin embargo, en redes muchos se preguntaban de qué se trataba el objeto.
Se trata de una flecha de cresta, muy tradicional en la cultura neocaledonia y que incluso está hasta en su bandera.
Llevaron varios objetos al partido, y muchos creyeron que era brujería, pero es parte de su cultura, a lo que le dan mucho valor.
Nueva Caledonia salió con sus amuletos y el DT los dejó en su zona técnica: el otro se lo entregaron al capitán de Jamaica.
Jamaica sigue el camino y se enfrentará el 31 de marzo en el mismo escenario a República Democrática del Congo (RDC) por el pase al Mundial 2026.