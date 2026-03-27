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La selección más humilde dice adiós al Mundial: dio insólito regalo; ¿brujería?

¿Brujería? La Selección más humilde dio insólito regalo a Jamaica en el repechaje y revelan su significado; se despide del sueño rumbo al Mundial 2026.

La selección más humilde dice adiós al Mundial: dio insólito regalo; ¿brujería?
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La Selección más humilde se queda sin el sueño mundialista: dijo adiós tras ser eliminado en el repechaje intercontinental.
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El jueves por la noche, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentaron para seguir con vida en el camino rumbo al Mundial 2026.
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El partido se disputó en México y Nueva Caledonia se sintió como en casa ante el apoyo de los aficionados locales.
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Los mexicanos le brindaron el apoyo a la humilde selección, que se llevó todo el amor y cariño del territorio azteca.
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El partido lo dominó Jamaica, pero no encontraba el gol ante una aguerrida Nueva Caledonia que no daba su brazo a torcer.
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Y fue en el minuto 18, cuando por medio de Bailey Cadamarteri, Jamaica se puso a ganar en el encuentro.
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Cadamarteri marcó el único gol del partido y le dio la oportunidad a Jamaica de seguir luchando por uno de los últimos boletos rumbo al Mundial 2026 que comienza en junio.
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La reacción de Johann Sidaner, seleccionador de Nueva Caledonia, durante la eliminación de su equipo ante Jamaica.
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Es así como Nueva Caledonia se despide de su sueño mundialista. Así reaccionaron algunos jugadores luego de perder el partido ante Jamaica.
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Jamaica, la selección número 70 en el ránking FIFA, dominó desde el inicio al equipo neocaledonio, 150 del mundo.
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Parte de la delegación de Nueva Caledonia en las gradas del Akron.
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Pese a no haber ganado el partido, los jugadores de Nueva Caledonia agradecieron el apoyo por parte de la afición de México.
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El portero de Caledonia, uno de los mejores del partido, se lleva de recuerdo una camiseta de México.
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Este fue el que más identificado con México se sintió. Se puso un sombrero y lució la camiseta de la Tri.
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Una de las acciones que se viralizó fue antes del inicio del partido. Y es que, en el intercambio de banderines, el capitán de Nueva Caledonia le ofreció una ofrenda de su país al capitán de Jamaica.
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El capitán de Jamaica se mostró sorprendido y luego de varios segundos de confusión lo tomó. Sin embargo, en redes muchos se preguntaban de qué se trataba el objeto.
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Se trata de una flecha de cresta, muy tradicional en la cultura neocaledonia y que incluso está hasta en su bandera.
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Llevaron varios objetos al partido, y muchos creyeron que era brujería, pero es parte de su cultura, a lo que le dan mucho valor.
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Nueva Caledonia salió con sus amuletos y el DT los dejó en su zona técnica: el otro se lo entregaron al capitán de Jamaica.
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Jamaica sigue el camino y se enfrentará el 31 de marzo en el mismo escenario a República Democrática del Congo (RDC) por el pase al Mundial 2026.
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