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Crimen en Choloma: Darling fue acribillado segundos después de estacionar su carro

El hecho violento se registró en horas de la tarde del jueves en la colonia Infop. El crimen ha generado consternación entre amigos y familiares de la víctima

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Un hombre fue asesinado la tarde de ayer jueves dentro de su vehículo en la colonia Infop de Choloma, Cortés.

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La víctima, identificada como Darling Caballero (30 años), se conducía en su automóvil cuando fue seguido por individuos desconocidos, según información policial.

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Al momento de estacionarse, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el lugar, según reportaron testigos de la zona.
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Las autoridades policiales llegaron de inmediato a la escena para acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes.
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Más de 24 horas después del crimen, las autoridades policiales no han efectuado capturas relacionadas con este hecho violento en Choloma. Además, se desconoce el móvil del asesinato.

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El crimen ha generado conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la víctima, quienes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales.
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“Tu luz seguirá brilland en cada recuerdo que nos dejaste”, escribió uno de sus amigos en la red social Facebook.

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Un familiar expresó: “No hay palabras para el vacío que deja tu partida injusta primo Darling Caballero; nos quedamos con tu sonrisa y con la bendición de haberte tenido".

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“Es en serio Darling Caballero, apenas el martes me escribiste no lo puedo creer moisis . Dios te tenga en su santo seno, nuestra Darlina por siempre”, compartió otro amigo.
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La Policía mantiene presencia en la zona mientras se recopilan más evidencias y se busca dar con los responsables del asesinato.

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