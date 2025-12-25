Es falsa la cita que atribuye a Roberto Contreras un cambio constante de partido político

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, una supuesta declaración en la que asegura no tener partido político y cambiar de afiliación según el momento. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existe registro oficial, declaración pública ni cobertura periodística que respalde esa cita atribuida a Contreras, la cual fue modificada a partir de un arte gráfico publicado originalmente por un medio de comunicación. "Yo no tengo partido político hace 4 años estuve con Libre, hoy estuve con el partido Liberal y mañana podría estar con el Partido Nacional", se lee literalmente en la publicación viral compartida más de 113 veces en Facebook desde el 24 de diciembre de 2025.

El proceso postelectoral en Honduras estuvo marcado por irregularidades y múltiples denuncias de fraude. En ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó la declaratoria oficial 24 días después de las elecciones generales, en la que proclamó como presidente electo a Nasry Juan Asfura, candidato del Partido Nacional. Roberto Contreras llegó a la alcaldía de San Pedro Sula tras participar en el proceso electoral como parte de la coalición entre el partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Posteriormente, se incorporó al Partido Liberal, fuerza política en la que asumió un rol protagónico hasta convertirse en presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), y bajo cuya bandera logró la reciente reelección como alcalde con el 75.34% de los votos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Contreras fue criticado y tildado de “traidor” después de que rechazara públicamente los llamados del 22 de diciembre de Salvador Nasralla, excandidato presidencial, a declarar la nulidad de las elecciones y no respaldara la propuesta de conformar una nueva comisión para buscar un acuerdo con el Partido Nacional y agilizar el escrutinio.

No hay registro

LA PRENSA Verifica revisó publicaciones en medios de comunicación nacionales y no encontró entrevistas, comunicados ni declaraciones públicas en las que Roberto Contreras haya expresado no tener partido político o haber cambiado reiteradamente de afiliación, como afirma la publicación viral. Asimismo, se realizó una búsqueda en Google con la cita textual y no se encontraron resultados que avalen su autenticidad. Además, se revisaron las cuentas oficiales del alcalde en Facebook y X , sin hallar coincidencias con la frase que se le atribuye.

Arte gráfico modificado

LA PRENSA Verifica identificó que la pieza viral utiliza el diseño gráfico del medio Canal 6. Al revisar sus redes sociales, se encontró una publicación realizada el 24 de diciembre de 2025, en la que aparece el arte original con una cita diferente.