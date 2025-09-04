Jorge Canahuati Larach no promociona plataforma de inversión: video fue manipulado con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que el presidente de Grupo OPSA, Jorge Canahuati Larach, promociona una supuesta plataforma que promete ganancias semanales tras una inversión inicial. Pero es falso. Se trata de una publicación con fines de phishing (o estafa digital) que utiliza un video manipulado con inteligencia artificial (IA) para simular que Canahuati Larach respalda la plataforma.

Jorge Canahuati Larach es un empresario hondureño y presidente de Grupo OPSA, conglomerado de medios que incluye a LA PRENSA, El Heraldo, GOTV y otras revistas.

En 2020 asumió la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), convirtiéndose en el primer hondureño en ocupar ese cargo que ostentó hasta 2022. Su trayectoria está marcada por la modernización de los medios y la defensa de la libertad de prensa en la región.



Video manipulado con IA

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa con fotogramas clave del video utilizado en el posteo de Facebook. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La pesquisa condujo a un video publicado el 27 de octubre de 2020 en el canal de Youtube 'TVC Play' titulado: "Al Banquillo- Jorge Canahuati". En los 47:39 minutos que dura la entrevista, el empresario hondureño no se hizo ninguna referencia a una supuesta plataforma de inversiones. Se realizó un análisis del audio de Jorge Canahuati Larach y del presentador con la herramienta Hiya, que detecta voces creadas con IA. Los resultados arrojaron una puntuación de 1 sobre 100, lo que indica, según la escala de la herramienta, una alta probabilidad de que el contenido sea un deepfake.