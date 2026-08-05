Johana Bermúdez no pidió finiquitar el proceso legal contra Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración en la que habría sugerido que un juez dicte sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022.
La afirmación es falsa: no hay registros de que Bermúdez haya hecho esa declaración en medios de comunicación ni en otras fuentes confiables consultadas.
Además, Johana Bermúdez negó a LA PRENSA Verifica ser la autora de la cita que circula en redes sociales.
"AHORA EL JUEZ DEBE DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL CASO ILEGAL DE JOH, ESO ES PERSECUCIÓN POLÍTICO Y NOSOTROS NO LO VAMOS A PEMITIR, LO VAMOS A PROTEGER, UN SER INOCENTE Y DE CORAZÓN NOBLE NO MERECE SER DAÑADO DE ESA MANERA", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.
Cita falsa
Una búsqueda en Google con las palabras clave "Johana Bermúdez", "juez", "sobreseimiento definitivo" y "caso Pandora" no arrojó resultados en medios de comunicación, entrevistas ni otras fuentes confiables que respaldaran la autenticidad de la cita viral.
Asimismo, se realizaron búsquedas textuales de la supuesta declaración en distintos motores de búsqueda y plataformas digitales. La revisión no encontró coincidencias más allá de la publicación que difundió la desinformación, lo que indica que la frase no fue emitida por canales oficiales ni replicada por fuentes verificadas.
LA PRENSA Verifica también rastreó la cita en redes sociales. La búsqueda condujo únicamente a la publicación viral que originó la desinformación, sin evidencia de que el contenido hubiera sido difundido por otras cuentas confiables.
Además, se revisaron las cuentas oficiales de Johana Bermúdez en Facebook, Instagram, X,. En ninguna de ellas se encontraron publicaciones relacionadas con la cita viral ni declaraciones recientes sobre el caso del expresidente hondureño.
Consultada por LA PRENSA Verifica, Bermúdez negó haber pronunciado la frase que circula en redes sociales.
En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya sugerido otorgar un sobreseimiento definitivo a Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.