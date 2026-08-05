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Johana Bermúdez no pidió finiquitar el proceso legal contra Juan Orlando Hernández

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No existen registros de que la diputada Johana Bermúdez haya pedido un sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Orlando Hernández. La legisladora negó a LA PRENSA Verifica haber pronunciado la frase que circula en redes sociales

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 18:20 -
  • José Quezada
Johana Bermúdez no pidió finiquitar el proceso legal contra Juan Orlando Hernández

Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, durante la sesión legislativa.

 Foto: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración en la que habría sugerido que un juez dicte sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022.

La afirmación es falsa: no hay registros de que Bermúdez haya hecho esa declaración en medios de comunicación ni en otras fuentes confiables consultadas.

Además, Johana Bermúdez negó a LA PRENSA Verifica ser la autora de la cita que circula en redes sociales.

"AHORA EL JUEZ DEBE DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL CASO ILEGAL DE JOH, ESO ES PERSECUCIÓN POLÍTICO Y NOSOTROS NO LO VAMOS A PEMITIR, LO VAMOS A PROTEGER, UN SER INOCENTE Y DE CORAZÓN NOBLE NO MERECE SER DAÑADO DE ESA MANERA", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 5 de agosto de 2026.

 (Imagen: Facebook)

Cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave "Johana Bermúdez", "juez", "sobreseimiento definitivo" y "caso Pandora" no arrojó resultados en medios de comunicación, entrevistas ni otras fuentes confiables que respaldaran la autenticidad de la cita viral.

Asimismo, se realizaron búsquedas textuales de la supuesta declaración en distintos motores de búsqueda y plataformas digitales. La revisión no encontró coincidencias más allá de la publicación que difundió la desinformación, lo que indica que la frase no fue emitida por canales oficiales ni replicada por fuentes verificadas.

LA PRENSA Verifica también rastreó la cita en redes sociales. La búsqueda condujo únicamente a la publicación viral que originó la desinformación, sin evidencia de que el contenido hubiera sido difundido por otras cuentas confiables.

Además, se revisaron las cuentas oficiales de Johana Bermúdez en Facebook, Instagram, X,. En ninguna de ellas se encontraron publicaciones relacionadas con la cita viral ni declaraciones recientes sobre el caso del expresidente hondureño.

Consultada por LA PRENSA Verifica, Bermúdez negó haber pronunciado la frase que circula en redes sociales.

En conclusión, es falso que Johana Bermúdez haya sugerido otorgar un sobreseimiento definitivo a Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II.

  • Fuentes
  • Búsqueda en Google
    Redes sociales de Johana Bermúdez (Facebook, Instagram, X)
    Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional
    Notas de LA PRENSA (1, 2)
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VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

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