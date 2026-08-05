Johana Bermúdez no pidió finiquitar el proceso legal contra Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración en la que habría sugerido que un juez dicte sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022.

La afirmación es falsa: no hay registros de que Bermúdez haya hecho esa declaración en medios de comunicación ni en otras fuentes confiables consultadas.

Además, Johana Bermúdez negó a LA PRENSA Verifica ser la autora de la cita que circula en redes sociales.

"AHORA EL JUEZ DEBE DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL CASO ILEGAL DE JOH, ESO ES PERSECUCIÓN POLÍTICO Y NOSOTROS NO LO VAMOS A PEMITIR, LO VAMOS A PROTEGER, UN SER INOCENTE Y DE CORAZÓN NOBLE NO MERECE SER DAÑADO DE ESA MANERA", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.