Es falsa la imagen que muestra el Estadio Nacional con el nombre de Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula, Honduras

Una imagen difundida en WhatsApp y TikTok muestra supuestamente la fachada lateral del Estadio Nacional de Tegucigalpa con el nombre del expresidente Juan Orlando Hernández. La publicación presenta una vista lateral del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Sobre la fachada aparece un rótulo con el nombre de Juan Orlando Hernández, colocado en el espacio donde figura el nombre oficial de José de la Paz Herrera Uclés. La imagen es falsa. El rótulo original fue alterado digitalmente para sustituir el nombre de José de la Paz Herrera “Chelato Uclés” por el del exmandatario hondureño.

El contenido circula en WhatsApp al menos desde el 4 de agosto de 2026. En los últimos días también fue publicado en TikTok con mensajes que sugieren que el recinto deportivo fue rebautizado en honor a Hernández. El Estadio Nacional de Tegucigalpa fue inaugurado el 15 de marzo de 1948, durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Desde su inauguración llevó el nombre del exgobernante hasta 2022. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 9 de marzo de 2022, el Congreso Nacional aprobó denominarlo Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés, en homenaje al entrenador hondureño conocido como “Chelato Uclés”. La desinformación comenzó a circular pocos días después del regreso de Hernández a Honduras. El expresidente volvió al país el 26 de julio de 2026 en un vuelo privado procedente de Estados Unidos, tras recibir un indulto presidencial otorgado por el presidente

Imagen manipulada

Una búsqueda inversa en Google de la imagen que circula en WhatsApp permitió localizar una publicación en Facebook, fechada el 4 de agosto de 2026, con una fotografía idéntica de la fachada del Estadio Nacional. En la fotografía localizada aparece el nombre de José de la Paz Herrera Uclés, no el de Juan Orlando Hernández. La comparación visual permitió identificar varias coincidencias que indican que ambas imágenes proceden de una misma fotografía: el ángulo de la toma, la posición de las dos personas que aparecen frente al recinto, la forma de las nubes, la ubicación del cableado y el andamio utilizado en los trabajos. Estos elementos evidencian que la imagen difundida en WhatsApp fue alterada para sustituir el nombre de José de la Paz Herrera Uclés por el de Juan Orlando Hernández.

La imagen viral también fue examinada con DeepIA, una herramienta de detección de contenido presuntamente generado o manipulado mediante inteligencia artificial. Según el resultado obtenido, existe una probabilidad del 79% de que la imagen haya sido modificada con esta tecnología. Este porcentaje debe interpretarse como un indicador técnico complementario y no como una prueba concluyente por sí solo.