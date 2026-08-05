Es falso que Roberto Contreras apoye privatizar la Enee

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, una supuesta declaración en la que afirma estar a favor de la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). La afirmación es falsa. No existe evidencia de que Contreras haya pronunciado esa frase en declaraciones públicas, entrevistas, publicaciones en redes sociales o comunicados oficiales. Además, Contreras confirmó a LA PRENSA que la declaración que se le atribuye en redes sociales es "totalmente falsa". “ACTUALIDAD Roberto Contreras 100% a favor de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, dice textualmente una entrada de Facebook, difundida desde el 4 agosto.

La discusión de la reforma a la Ley General del Subsector Eléctrico, que plantea una reestructuración integral de la Enee, permanece paralizada en el Congreso Nacional debido a la falta de consensos entre las bancadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa propone dividir la Enee en una empresa matriz y tres subsidiarias independientes encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía. Los diputados que respaldan el proyecto sostienen que la reforma permitirá reducir las pérdidas de energía y disminuir los costos del servicio eléctrico. Sin embargo, sectores de oposición, entre ellos representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), consideran que la iniciativa representa una privatización parcial de la estatal y advierten que podría afectar el bolsillo de los ciudadanos. Tras su aprobación en primer debate, el proyecto ingresó a un proceso de concertación para introducir modificaciones al dictamen, ya que aún no reúne los votos necesarios para su aprobación definitiva. El martes 4 de agosto de 2026 estaba prevista una reunión entre representantes de la bancada del Partido Liberal y la comisión legislativa encargada del dictamen para revisar el contenido de la iniciativa y determinar si existían condiciones para avanzar hacia su aprobación. Según información de LA PRENSA, la votación definitiva continúa en suspenso mientras se espera una contrapropuesta oficial del Partido Liberal.

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