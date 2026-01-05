Las investigaciones que desenmascararon la desinformación en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Durante 2025, EH Verifica llevó a cabo diversas investigaciones sobre desinformación digital en Honduras que abarcaron desde la creación de perfiles falsos mediante deepfakes —simulando ser ciudadanos o periodistas— hasta el uso de bonos digitales falsos para robar datos personales. Estas técnicas sofisticadas permitieron viralizar noticias falsas y amplificar discursos de odio, mostrando un entorno digital cada vez más vulnerable a la manipulación. Además, EH Verifica documentó casos de censura y fraude digital, como bloqueos de comentarios en X y otras acciones que limitaron la libertad de expresión. También se identificaron funcionarios que contribuyeron a difundir contenidos falsos y discursos de odio, afectando la confianza ciudadana en las instituciones. A continuación el recuento: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Operación digital fabrica hondureños falsos con deepfakes para influir en las elecciones

Una investigación de LA PRENSA Verifica identificó la circulación de decenas de videos fabricados con inteligencia artificial (IA) que se presentan como testimonios reales de hondureños en apoyo al oficialismo. Las piezas, difundidas principalmente en TikTok, mezclan emociones, subtítulos enfáticos y etiquetas de ubicación que simulan procedencia local. Ninguna advierte su naturaleza sintética ni el uso de herramientas de generación automatizada. Estos contenidos aparecen en plena campaña, cuando la tensión política y la desconfianza hacia las instituciones electorales marcan el clima previo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Según comprobó EH Verifica, la cuenta Jossy Style comenzó el 16 de octubre de 2025 a producir videos generados con Sora, un sistema capaz de convertir instrucciones de texto en secuencias audiovisuales listas para publicar. El proceso incluye tres pasos: redactar un guion con consignas, personajes y escenarios; generar el video mediante inteligencia artificial; y añadir subtítulos y rótulos emocionales antes de subirlo a la plataforma. Aunque Sora no está disponible oficialmente en Honduras —solo en países como Estados Unidos, Canadá o Japón—, los usuarios locales acceden a través de terceros o conexiones externas. Con ese esquema, la cuenta produce “voceros” artificiales: campesinos, periodistas, pilotos, azafatas y deportistas que simulan hablar desde distintos puntos del país: Santa Bárbarra, Choluteca, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Funcionarios bloquean comentarios en X y limitan la libertad de expresión

Una inspección de LA PRENSA Verifica comprobó que varios funcionarios del gobierno hondureño mantienen restringida la opción de comentar en sus cuentas de X (antes Twitter), plataforma en la que difunden información y decisiones oficiales. Entre los perfiles con restricciones figuran los de Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente; Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera; Miguel Briceño, comisionado presidencial de Reforestación y Cambio Climático; y Zulmit Rivera, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios. Esta práctica no es nueva. Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández , era frecuente el bloqueo de ciudadanos que interpelaban al gobierno. Ahora, varios funcionarios replican la misma conducta: limitan comentarios, bloquean usuarios y, en algunos casos, utilizan sus perfiles oficiales para confrontar a opositores o periodistas. Analistas consultados por LA PRENSA Verifica advierten que esta deriva en la comunicación oficial refleja un deterioro del discurso público y una forma sutil de censura digital. A diferencia de la crítica legítima, explican, el control de comentarios reduce la transparencia y elimina uno de los pocos canales de interlocución directa entre funcionarios y ciudadanos.

Deepfakes de falsos periodistas viralizan desinformación en Honduras

Una ingente cantidad de videos creados con inteligencia artificial (IA) ha inundado TikTok en la recta final hacia las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras. Con rostros, voces y entornos generados digitalmente, estos clips suplantan a periodistas y entrevistados para difundir mensajes políticos que parecen ser reales, pero carecen de cualquier sustento verificable. El contenido proviene de la cuenta JostrackHN, que acumula más de 102,000 seguidores y 2.2 millones de “me gusta”. Desde junio de 2025, este perfil ha publicado al menos 62 videos en los que aparecen presentadores, reporteros y supuestos entrevistados inexistentes, que emiten opiniones o noticias falsas sobre el proceso electoral. LA PRENSA Verifica detectó esta operación de influencia al monitorear de forma sistemática el contenido difundido por la cuenta y analizar los patrones de producción de los clips. La investigación permitió establecer que se trata de videos sintéticos o deepfakes: materiales creados con IA que imitan la apariencia y la voz de comunicadores y fuentes ficticias para otorgar una apariencia de credibilidad a mensajes engañosos de carácter electoral y político.

Miguel Briceño, el funcionario potenciador del discurso de odio en Honduras

Miguel Briceño, comisionado presidencial para la Reforestación y Medio Ambiente, utiliza sus cuentas de X y Facebook como plataforma de confrontación política y difusión de mensajes hostiles en plena campaña electoral. Sus publicaciones incluyen ataques directos, descalificaciones y expresiones de odio, dirigidas principalmente contra figuras de la oposición política. LA PRENSA Verifica estudió su actividad digital ante la recurrencia de estos mensajes y el impacto que pueden tener en el debate público en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Para ello se revisaron una por una las publicaciones realizadas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, un período de 61 días clave de la campaña. En total se contabilizaron 677 mensajes en X (354) y Facebook (323). Cada publicación fue clasificada en seis categorías: ataques políticos, propaganda oficialista, mensajes sexistas, racistas o religiosos, descalificaciones a medios de comunicación y contenidos vinculados a sus funciones oficiales como comisionado. De ese universo, 280 mensajes (41.3%) mostraron rasgos suficientes para ser tipificados en alguna de esas categorías: eso significa que casi la mitad de lo que publica es discurso de odio. El resto, 397 publicaciones (58.6%), no encajó en ninguna categoría o simplemente eran reposteos de otras cuentas. La investigación también identificó expresiones de discriminación y hostilidad: nueve ataques dirigidos contra personas con investidura religiosa, como sacerdotes o pastores, que pidieron al oficialismo y a la oposición no politizar ni priorizar mensajes de odio en esta contienda. Además, se registraron ocho mensajes contra medios de comunicación, seis mensajes sexistas y un caso de racismo, que refuerzan un clima de intolerancia y normalizan patrones de discurso de odio en el debate público desde la cuenta de un funcionario.

Ciberdelincuentes usan falsos bonos para robar datos en Honduras y Latinoamérica