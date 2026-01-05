Este video no muestra una celebración por la captura de Maduro en Caracas, fue grabado en Chile

San Pedro Sula, Honduras

Un video difundido en redes sociales supuestamente muestra a personas celebrando y aplaudiendo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según las publicaciones, las imágenes corresponden a reacciones en la ciudad de Caracas, capital del país sudamericano, tras la detención del mandatario, quien fue capturado el 3 de enero de 2026. No obstante, el video no fue grabado en Caracas. En realidad, la toma corresponde a la ciudad de Santiago de Chile, capital de Chile, así lo corroboró LA PRENSA Verifica en un rastreo en Google Street View. “Así amanece Caracas. Suban el volumen”, dice textualmente la descripción de la publicación de X, publicada el 3 de enero de 2025, con más de 3.7 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

El gobierno de Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, después de explosiones y ataques en Caracas. Según datos divulgados, militares estadounidenses ingresaron a la casa de Maduro alrededor de la 1:00 a.m. El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que Estados Unidos "gobernará" temporalmente Venezuela para garantizar una transición política que considere segura y adecuada, señalando también un "plan para que empresas petroleras estadounidenses reconstruyan y gestionen la industria petrolera venezolana".

Fue en Chile

En primer lugar, LA PRENSA Verifica identificó varios comentarios en el video que aseguraban que el lugar corresponde en realidad a la Estación Central de Santiago de Chile y no Caracas, en Venezuela.





Del mismo modo, una búsqueda inversa en Google, realizada con una captura de pantalla del video mediante la herramienta InVID WeVerify, condujo a un video de YouTube que muestra la misma secuencia viral, pero con la afirmación de que la ciudad corresponde a Santiago de Chile. Al observar detalladamente el video, es posible ver –en un fragmento a partir del segundo 20– un local que lleva por nombre “extintores”. Con el fin de encontrar el lugar específico, se buscó en Google con las siguientes palabras clave: “lugar de extintores cerca de la Estación Central en Santiago de Chile”. Una búsqueda Google Street View, que permite explorar lugares a nivel terrestre, localizó el mismo lugar que aparece en el segundo 20 del video viral: Extintores Israel.