Nasralla y Redondo, los políticos más verificados por LA PRENSA Verifica en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Durante 2025, LA PRENSA Verifica realizó un seguimiento exhaustivo a las declaraciones de funcionarios, candidatos a los diferentes cargos de elección popular y políticos.

Según la base, Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se posicionaron como los políticos más verificados, con 12 y 11 intervenciones respectivamente.

Este elevado número se explica por la constante difusión de sus afirmaciones políticas, que requerían aclaración y verificación para garantizar información precisa a la ciudadanía en un año marcado por el contexto electoral de los comicios primarios en marzo y generales en noviembre, respectivamente.

Las verificaciones sobre Nasralla estuvieron centradas en declaraciones relacionadas con el proceso electoral y opiniones sobre temas de interés nacional, mientras que las de Redondo correspondieron mayormente a sus posicionamientos institucionales del Legislativo y anuncios públicos sobre las atribuciones de su cargo. En ambos casos, la información compartida por los ciudadanos generó dudas que requerían confirmación.

Otros políticos también fueron objeto de verificaciones frecuentes: Marlon Ochoa (8), Ramón Barrios (6), Marco Eliud Girón (5) y Jorge Cálix (4).

Menos veces verificadas, pero igualmente relevantes, estuvieron figuras como José Carlos Cardona, Rixi Moncada y Enrique Reina, con entre 3 y 4 verificaciones.

Otros nombres como Hugo Noé Pino, Luis Zelaya y Ramón Barrios se repitieron en varias verificaciones, lo que refleja la dinámica política del año y la relevancia de los pronunciamientos públicos en la agenda mediática durante los últimos 12 meses.

En sus intervenciones, Nasralla acumuló un total de ocho afirmaciones falsas, dos inexactas y dos verdades a medias.

Por su parte, Redondo registró ocho afirmaciones falsas y tres verdades a medias.

Los temas relacionados con leyes y economía concentraron la mayor parte de las verificaciones realizadas por LA PRENSA Verifica durante 2025.