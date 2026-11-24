San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula una fotografía que muestra a un hombre con un supuesto tatuaje en la espalda con la frase que dice literalmente “Papi a la orden es diferente”, en referencia al presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Sin embargo, la imagen presenta indicios de haber sido creada con inteligencia artificial (IA), según el análisis realizado por LA PRENSA Verifica.
«“PAPI A LA ORDEN ES DIFERENTE”! EL TATUAJE QUE SUPUESTAMENTE LO LLEVÓ A LAS BARTOLINAS POR 24 HORAS. Un joven identificado como Nelson Padilla, de 24 años y originario de Tegucigalpa, protagoniza una curiosa historia que circula en tono de humor», dice la descripción de una publicación en TikTok, compartida decenas de veces desde el 23 de noviembre de 2026.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que permite usar tatuajes vinculados a maras y pandillas como indicios o elementos de prueba de pertenencia a estructuras criminales.
Los tatuajes con nombres de familiares, alusiones al fútbol y símbolos nacionales no serán motivo de persecución penal.
De acuerdo con las autoridades, la disposición se enfoca en los diseños vinculados a maras y pandillas, los cuales son utilizados como indicios para actuar legalmente contra quienes se sospecha que pertenecen a dichas organizaciones delictivas.
Imagen con IA
Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó publicaciones de medios de comunicación ni registros en fuentes oficiales que confirmaran que la fotografía correspondiera a un hecho real.
En primer lugar, los dedos de las manos que aparecen en el supuesto tatuaje presentan formas poco definidas, proporciones irregulares y dificultades para distinguir sus articulaciones.
Asimismo, se observan bordes difuminados y variaciones en la intensidad del color de algunas letras que les dan una apariencia antinatural.
Del mismo modo, las palabras presentan diferentes inclinaciones y no siguen una línea de base uniforme sobre la espalda, aunque esta característica también puede observarse en tatuajes reales.
EH Verifica sometió la imagen a un análisis mediante la herramienta profesional Hive Moderation, que arrojó una probabilidad del 99.9 % de que haya sido generada con inteligencia artificial.
Este es un porcentaje elevado, según la escala de medición de la herramienta, que refuerza los indicios de que la imagen fue generada con IA.
En conclusión, la imagen que muestra a un hombre con un supuesto tatuaje en la espalda con la frase “Papi a la orden es diferente”, alusiva al presidente Nasry Asfura, presenta indicios de haber sido generada con inteligencia artificial (IA).