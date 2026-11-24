San Pedro Sula, Honduras.- En redes sociales circula una fotografía que muestra a un hombre con un supuesto tatuaje en la espalda con la frase que dice literalmente “Papi a la orden es diferente”, en referencia al presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Sin embargo, la imagen presenta indicios de haber sido creada con inteligencia artificial (IA), según el análisis realizado por LA PRENSA Verifica.

«“PAPI A LA ORDEN ES DIFERENTE”! EL TATUAJE QUE SUPUESTAMENTE LO LLEVÓ A LAS BARTOLINAS POR 24 HORAS. Un joven identificado como Nelson Padilla, de 24 años y originario de Tegucigalpa, protagoniza una curiosa historia que circula en tono de humor», dice la descripción de una publicación en TikTok, compartida decenas de veces desde el 23 de noviembre de 2026.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado 27 de octubre de 2026 un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que permite usar tatuajes vinculados a maras y pandillas como indicios o elementos de prueba de pertenencia a estructuras criminales.

Los tatuajes con nombres de familiares, alusiones al fútbol y símbolos nacionales no serán motivo de persecución penal.

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De acuerdo con las autoridades, la disposición se enfoca en los diseños vinculados a maras y pandillas, los cuales son utilizados como indicios para actuar legalmente contra quienes se sospecha que pertenecen a dichas organizaciones delictivas.